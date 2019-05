Slávistický asistent Köstl: Kluci píšou historii. Triumf v EL? Proč ne | iSport.cz

Slavia má double. Jaká k němu byla ve finále poháru cesta?

„Zasloužil by si tu sedět celý tým, který v této sezoně dokázal obrovské věci. Píše historii Slavie. Myslím, že v první půli uškodilo zápasu hřiště, nebylo nakropené, ačkoliv oba týmy se dohodly, že nakropené bude. Bylo to špatné. Myslím, že ze začátku byl Baník lepší, aktivnější. Posléze jsme však převzali otěže zápasu my a myslím, že naše vítězství je nakonec zasloužené. Ve druhé půli už bylo hřiště nakropené, fotbal byl svižnější.“

Co teď prožíváte?

„V nás všech jsou velké emoce, strašně jsme to chtěli. Víme, jak dlouho Slavia double neměla. Není to zásluha jen nás, co jsme ve Slavii teď. Ale i předchozích trenérů, pana Šilhavého, který tu odvedl skvělou práci, poskládal mistrovský tým. I pana Uhrina, který sem přivedl několik důležitých hráčů, kteří jsou dnes osou Slavie a pýchou českého fotbalu.“

Čekali jste, když jste před rokem a půl přebírali mužstvo, že udělá takový pokrok?

„Čekali. Jinak bychom ho ani nepřebírali… Ten úspěch má spoustu faktorů, například aktuální výkonnost. Vyhýbala se nám docela i zranění, až na Kubu Hromadu a Standu Tecla, to je v tom sledu zápasů velice důležité. Hrajeme fyzický fotbal. Věděli jsme, že ze začátku to bude skřípat. Někteří hráči se stejně jako my rozkoukávali, protože Slavia je velkoklub. Tak to je, je to něco jiného. Věděli jsme, do čeho jdeme a že to nebude jednoduché. Zvlášť začátek. Nastupovali jsme po velmi úspěšném trenérovi Šilhavém. Ale věřili jsme naší cestě, prostředkům, které používáme. Splnili jsme slib, který jsme dali panu Tvrdíkovi. Teď si chceme plnit sny.“

Parádní atmosféra na finále poháru! Chachaři i sešívaní fandili celý zápas, vytasili chorea 720p 360p REKLAMA

Byla to pro Slavii dokonalá sezona?

„Mohli jsme vyhrát Evropskou ligu (úsměv)… Začátek nebyl jednoduchý, protože jsme vypadli z Ligy mistrů proti velmi silnému soupeři. Nakonec jsme si to docela vynahradili v Evropské lize. Sezona se dá nazvat téměř dokonalou.“

Jak reálné bylo, že byste mohli vyhrát i Evropskou ligu?

„Reálně možné to bylo, kdybychom dostali jiného soupeře než Chelsea. Přesto si myslím, že s Chelsea jsme nebyli daleko od postupu. Rozhodl domácí zápas, kde jsme nebyli dostatečně produktivní a soupeř nám vstřelil z prakticky jediné šance gól. Ale proč by se to nemohlo podařit v dalších letech? Ve finále pamatujeme týmy jako Dněpropetrovsk a podobně.“

Jak těžké teď bude udržet tempo, které jste v této sezoně nasadili?

„Nebude to vůbec těžké. Vybíráme hráče z hlediska charakteru. Oni jsou pořád hladoví. Už hned po zápase v kabině padalo, jak kluci chtějí strašně moc vyhrát v neděli. Chtějí vyhrát každý zápas, chtějí vyhrát na tréninku. Kolikrát se to tam pohádá, až je to neuvěřitelné. Kluci jsou vítěznými typy, chtějí vyhrát, i když se hraje o čokoládu nebo o cokoliv jiného. I to nás žene dál. Pracujeme i na doplnění kádru, kostra zůstane určitě stejná.“

Baník - Slavia: Král skvěle našel Masopusta, ten všem utekl a zvyšuje na 2:0! 720p 360p REKLAMA

Museli jste krotit oslavy po zisku titulu?

„Překvapilo mě, že to ani nebylo těžké. Kluci to sami pochopili a vyhodnotili si, co je pro Slavii a pro ně důležité. Tímhle zápasem se zařadili vedle legend Slavie, to byl pro ně hnací motor. Nějaká sklenka ve vlaku na cestě z Ostravy v neděli padla, ale po společné večeři pak byli všichni v jednu ráno doma. Druhý den jsme trénovali v normálním stavu. Kluci to zvládli a ukázali, že jsou opravdu profesionálové.“

A v neděli budete v Edenu přebírat pohár pro vítěze ligy…

„Tohle byla velká motivace, aby v neděli v Edenu byly při nástupu oba poháry. Věříme, že sezonu dovršíme výborným výkonem a výsledkem proti Spartě. Je to derby, musíme ho vyhrát.“

Jak se vám líbila atmosféra finále?

„Fantastické, úžasné. Opakuji, že jsme rádi, že jsme finále hráli právě s Baníkem. Jen mě trochu mrzí přístup organizátorů k našim fanouškům, naopak velký dík patří našemu vedení, že pro ně vypravilo vlaky. Zápas od 19.15 není pro fanoušky nic jednoduchého, protože nejbližší vlak pak jede odsud do Prahy asi v půl 4 ráno. To by se domů asi nedostali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 37. T. Souček, 78. Masopust Sestavy Domácí: Budinský – Pazdera (46. Granečný), Procházka, Stronati, Šindelář (71. Diop) – Fleišman (C), Fillo, R. Hrubý, Jánoš – Holzer, Kuzmanović (81. O. Šašinka). Hosté: O. Kolář – Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Traoré (55. Král) – Masopust, Hušbauer (74. Olayinka), Zmrhal – Milan Škoda (C) (84. Kúdela). Náhradníci Domácí: Laštůvka, Granečný, Diop, Jirásek, Baroš, Šašinka, Mešaninov Hosté: Coufal, Olayinka, Van Buren, Kúdela, Baluta, Král, Kovář Karty Domácí: Baroš (č), Procházka Hosté: Milan Škoda, Traoré, Masopust, O. Kolář Rozhodčí Ardeleanu – Nádvorník, Blažej Stadion Andrův stadion, Olomouc (kapacita: 12 566 míst) Návštěva 11661 diváků

Dostat se do Ligy mistrů se Slavií by bylo nejvíc. Uvidíme, co se stane, řekl Souček 720p 360p REKLAMA

Rozhodčí byli vůči Barošovi úzkoprsí, stěžoval si trenér Baníku Páník 720p 360p REKLAMA

Baník - Slavia: Náhradník Baroš dostal na střídačce červenou kartu! 720p 360p REKLAMA