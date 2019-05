Hubáček baví už jako expert: Nechci kibicovat, díky Finsku vnímám svět jinak

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Ondrej Nepela Arena

Po minulé sezoně, strávené ve Francii, ukončil kariéru a dodržel slib komentátorovi Robertu Zárubovi z České televize. Slovo dalo slovo a nyní si mistr světa z roku 2010 vychutnává šampionát úplně z jiné pozice.

„Člověku se sice vybaví nějaké momenty, ale že bych si tady někde sedl na lavičku, kochal se a přemýšlel, jak to bylo tenkrát… To je historie, která je pryč,“ řekl pro Blesk »Hubas«, který v roce 2011 vybojoval s reprezentací v Bratislavě bronz.

Vybaví se vám poslední šampionát na Slovensku?

„Když jsem tuto otázku dostal poprvé, vyhledal jsem si na internetu všechny tehdejší výsledky. Turnaj byl tenkrát po zlatu z Německa, takže byla víra, že se může uspět znovu. Navíc podpořená, že jsme v kádru měli hodně špičkových hráčů z NHL. Šampionát šel velmi dobře a věřilo se nám. Do doby, než přišli v semifinále Švédi.“

Změnil jste se od posledního šampionátu na Slovensku?

„Pořád se vyvíjíme a mě hodně změnilo těch pět let ve Finsku. Jejich mentalita a přístup mi strašně rozšířily obzory, co se týče chování a nadhledu. V Jyväskylä to bylo nejlepších pět let mojí kariéry. Nejen z hokejového, ale i životního hlediska.“

Co jste se od Finů naučil?

„Vnímat svět jinak. Také lepší morálce a většímu respektu mezi lidmi. Pravidla jsou tam od toho, aby se dodržovala. Bohužel je velký rozdíl mezi naší a finskou mentalitou.“

Kariéru jste dohrál za Rouen. Tam se vám také líbilo?

„Strávil jsem tam jen posledních osm měsíců. Do francouzské mentality jsem nijak neproniknul. Navíc to ani není můj šálek kávy. Ale šlo o fajn rok s příjemnými lidmi. Zároveň jsem si uvědomil, že kariéra se nachýlila a je správný čas jít dál.“

Proč jste skončil?

„Manažer za mnou poslední měsíc chodil, abych dal ještě jednu sezonu a hrál do čtyřiceti. Řekl jsem mu však, že ne. Mám doma děti, kterým je patnáct a osm. A že to nejde uměle natahovat, ztratil jsem bezprostřední vůli a chuť dennodenně trénovat.“

Proč jste rodinu nevzal do Rouen s sebou?

„Ve Finsku jsem je vesměs měl. Ale dcera jde do deváté třídy, čekají ji přijímačky na střední. Nešlo by to skloubit, navíc by neuměla francouzsky. Kdybych se tedy rozhodl pokračovat, byl bych tam osmdesát procent času sám. A jsou důležitější věci než hokej.“

A tak jste se stal hokejovým expertem České televize.

„Zhruba před deseti lety jsme někam letěli s nároďákem a bavili jsme se o tom s Robertem Zárubou (šéfkomentáror ČT Sport). Obšírnou debatu o práci ukončil slovy: Petře, ty jsi typ, kterého si představuji u nás. Jednou chci, abys byl pod námi. Tak jsem se pak ozval, odeslal mail a během pár minut mi Robert volal. První věta co říkal, byla: Nazdar, už na tebe dva roky čekám! Pak jsme se potkali, řekli si co a jak, a to je celé.“

Docela jste se v nové roli našel, že?

„Hodně mě práce experta baví, dokonce čím dál víc. Ze začátku člověk trochu tápe, ale postupně přicházejí důležitější věci jako play off extraligy a mistrovství světa. Takže to má vzestupnou tendenci. Navíc doma u televize bych nikdy nevěřil, kolik stojí práce za tím, aby člověk měl doma s lahváčem na sedačce dobrý produkt v televizi.“

Byl jste u prvního přenosu nervózní?

„Ani ne. Když ten den nastal, bylo vše hodně rychlé. Navíc jsem z hokeje zvyklý se výzvám postavit. Připravil jsem se a řekl, že buď to bude dobré, nebo špatné. Ve Finsku jsem se naučil, že vše má svůj čas a nic není hned.“

Máte z okolí ohlasy, jak vám to v televizi jde?

„Nemám sociální sítě, takže jsem trošku odstřihnutý. Mám tak ohlasy jen od kamarádů. Ale každému se líbí něco jiného. Dělám svou práci rád, naplno a zodpovědně, což mi stačí k přesvědčení, že víc dělat nemohu.“

Nebojujete jako Brňan s hantýrkou?

„Koncovky a přízvuk neodbourám, ale první věc, kterou jsem si slíbil, že tam nebudu uměle cpát slova z hantecu. Ta jsou zajímavá jen pro lidi v Brně. Nechci z přenosů dělat estrádu.“

Zvládáte zkritizovat své bývalé spoluhráče a kamarády?

„Úplně přirozeně. Že to někomu z kluků zrovna nejde, se dá říct i slušně a s respektem. Také to neznamená, že hráč je méněcenný, může se mu dařit zase jindy. Na druhou stranu jsem v kontaktu s minimem hokejistů, protože si chci udržet určitý odstup. Ale je pravda, že kdyby hrál špatně kamarád Zbyňda Irgl, budu radši mluvit o počasí anebo co si koupit za rajčata v zelenině. (smích) Ne, dělám si srandu. Spíš mi dělá radost vidět, jakmile se komukoli daří. Rád se na vše dívám z pozitivního hlediska. Nikdy jsem se nechtěl dostat do pozice, kdy budu kibicovat někde ve třicáté řadě. A říkat, že tohle je blbec a tenhle hňup… Moc dobře vím, kolik stojí úsilí, aby člověk hrál dobře.“