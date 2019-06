Poslední večer… Legenda, která bojuje s nemocí jako Čišovský: Mrazivý vzkaz!

Ricksen hrál za Glasgow Rangers mezi lety 2000 a 2006, dvakrát s nimi slavil titul, se Zenitem Petrohrad pak i po boku českého hráče Radka Šírla vyhrál ruskou ligu i pohár UEFA.

Od roku 2013 ale už nemůže bojovat na hřišti. Všemi silami se snaží zabránit, aby ho plně přemohla amyotrofická laterální skleróza, neléčitelné onemocnění motorických neuronů mozku a míchy.

Boj se ale zdá býti čím dál marnější. Ricksen na srdcervoucím videu z hospicu Svatého Ondřeje skrze speciální zařízení promluvil ke svým fanouškům.

"28. června budu mít speciální večer. Jelikož je to pro mě velmi těžké, bude můj poslední. Pojďme z toho všichni udělat nezapomenutelnou noc. Snad se uvidíme brzy, Fernando," sdělil slabý a pohublý bývalý fotbalista.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU