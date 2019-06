Supertalent De Ligt: Ronaldo mi dal po zápase nabídku, která mě šokovala | iSport.cz

De Ligt zažil úžasnou sezonu, jako kapitán dovedl Ajax k nizozemskému doublu a do semifinále Ligy mistrů, s reprezentací si zahrál zápas o první místo Final Four Ligy národů. Tam ovšem musel spolknout hořkou pilulku, Nizozemsko kvůli brance Goncala Guedese prohrálo s Portugalskem 0:1 a trofej nezískalo.

Ještě než domácí Portugalci převzali medaile, jejich hlavní hvězda a kapitán Cristiano Ronaldo přišel právě za De Ligtem a dal se s ním do diskuse. A téma bylo přinejmenším zajímavé.

"Řekl mi, ať přestoupím do Juventusu," sdělil 19letý zadák nizozemské televizi NOS. "Byl jsem tím trochu šokovaný, proto jsem se smál. Nejdřív jsem mu vůbec nerozuměl," dodal.

Italskému mistrovi by se nový stoper takových kvalit jistě hodil, Andrea Barzagli po uplynulé sezoně ukončil kariéru a další stálice Leonardo Bonucci a Giorgio Chiellini jsou už zkušení třicátníci. O De Ligta ale jeví zájem i Barcelona či Manchester United, a sám mladý supertalent se ještě nerozhodl, kde zakotví.

"Teď pojedu na dovolenou. Tam budu pořádně přemýšlet o tom, co by pro mě bylo nejlepší, a pak se rozhodnu," sdělil lídr Ajaxu. "Pro mladého hráče jako jsem já je důležité jít do klubu, kde můžu pravidelně hrát. To je hlavní podmínka," dodal.