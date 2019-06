Statečná Kvitová bojuje s bolestí: Měsíc bez rakety, ale Wimbledon nevzdám!

V sobotu to byl měsíc, co jí při tréninku v Paříži projela rukou bolest. „Zahrála jsem takový normální forhend a vyhrkly mi slzy do očí,“ popisovala Petra Kvitová smolný okamžik, po kterém se rozjel kolotoč vyšetření. Prognóza zněla tři týdny klidu. „Do Wimbledonu je čas, dá se to zvládnout,“ utěšovala se pátá hráčka světa, která nejslavnější turnaj ovládla dvakrát.

Jenže ani po čtyřech týdnech Petra nepinkla do míčku! Ve čtvrtek se na pozvání manažera Černoška zajela podívat do Ostravy na atletickou Zlatou tretru. Při představovačce měla největší aplaus ze všech přítomných hvězd, jenže fanoušci se ptali: Opravdu chce stihnout Wimbledon?

„Petra čeká na výsledky magnetické rezonance, do té doby nebude trénovat s raketou,“ řekl včera Blesku její mluvčí Karel Tejkal. Striktně ale odmítl zvěsti, že se slavným turnajem je amen! „To vůbec ne. Petra jen nechce nic riskovat, ale jinak normálně maká na kondici, aby byla co nejlépe připravena, až dostane od lékařů zelenou. Petra i všichni kolem ní pevně věříme, že do Wimbledonu zasáhne!“

Poslední zápas hrála 16. května v Římě. Už teď je jasné, že by jela do Londýna bez jediného přípravného turnaje na trávě. To si zkusila v kariéře už dvakrát a na ostře sledovaném grandslamu to pak byla bída. Od svého druhého triumfu v roce 2014 má Kvitová ve Wimbledonu šedivou bilanci 4:4.