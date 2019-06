Amatér na Wimbledonu! Student ale nevydělá kvůli pravidlu ze školy | iSport.cz

Jubb studuje na University of South Carolina a hraje NCAA, nejvyšší univerzitní ligu, která sdružuje i hokejisty či fotbalisty. Podmínkou pro přijetí na prestižní školu je však zákaz podepsání profesionální smlouvy před a v celém průběhu studia, jinak hrozí vyloučení. Součástí statutu amatéra je také nevyplácení prize money za turnaje.

Jubb se dostal do povědomí veřejnosti minulý měsíc, kdy vyhrál NCAA titul v singlu. Nejprestižnější univerzitní trofej získaly v minulosti třeba bývalé světové jedničky žebříčku ATP John McEnroe a Jimmy Connors.

A teď Paul. Skromný kluk z Yorkshiru, který si v mládí vytrpěl své. Jako dítě přišel o oba své rodiče Seana a Jacintu.

„Nechal jsem si je vytetovat na hrudník. Myslel jsem, že to bude hezké gesto. Nerad mluvím o jejich smrti, ale budou tu vždy se mnou," snažil se vysvětlil devatenáctiletý sympaťák, kterého vychovávala babička Val.

„Pracuji na tom, abych byl dobrý v tom, co umím. Jsem hrdý na úspěchy, kterých jsem dosáhl. Vybral jsem si delší cestu a prošel celým systémem. Musel jsem uspět na každé úrovni," poznamenal Jubb.

„Podařilo se mi to a pokaždé jsem jen sklopil hlavu a pracoval dál. Jsem opravdu šťastný, že jsem zůstal konstantně dobře naladěný a posouval se pomalu dopředu," dodal talent, který vyhrál také britský mládežnický titul kategorie do šestnácti let.

Jeho budoucnost je přitom jasná: odehrát co nejvíc turnajů do začátku dalšího roku studia, dodělat školu a začít kariéru jako profík.

Zajímavostí je, že kvůli povinnému amatérskému statutu bude moct Jubb přijmout prize money z Wimbledonu jen na pokrytí nutných nákladů. Po vypadnutí v prvním kole by mu přitom za normálních okolností přistálo na účet hned 45 tisíc liber (1,24 milionu korun).

„V příštím roce bych chtěl mít titul a pak se stanu profesionálním hráčem. U prize money máme kvůli škole přísná pravidla. Je to věc, kterou ještě musím vyřešit, ale zatím se mi to nepovedlo. Teď se chci jen soustředit na svou hru," přiznal Jubb.

Zároveň dodal, že příští rok bude zlomový. „Pokud nepřestanu dělat to, co dělám, snad se dostanu na Wimbledon i příští rok a to už jako profesionál. Hlavním cílem je, abych se byl schopný kvalifikovat, aniž bych potřeboval divokou kartu."

„Soustředím se na to, co je teď. Co se má stát, stane se. Nic jsem zatím neměnil," kontroval mladík na otázku, zdali by mohl zanechat školy o něco dřív.

Na Wimbledonu si každopádně Jubb vyzkouší vůbec svou nejbouřlivější diváckou kulisu kariéry. Zatímco na finále NCAA přišly stovky lidí, na central kurtu by jich v Londýně mohlo být klidně 15 tisíc.