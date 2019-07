Ledecká v úžasu! Proč jí Jágr dal svoje telefonní číslo?

Bylo to její velké přání. Ester Ledecká dvakrát viděla Jaromíra Jágra, ale nikdy neměla šanci si s ním dlouze promluvit. Až nyní! Česká edice magazínu Vogue jí zprostředkovala přes Skype rozhovor se slavným hokejistou, který trval skoro dvě hodiny.

„Víš, to s tebou je neuvěřitelnej zážitek. Já jsem se trošku bála, bála jsem se, že nebudeš takovej, jakýho jsem si tě představovala. No tohle je ještě lepší, než jak jsem si to vysnila. Já jen doufám, že zase někdy aspoň chvilku budeme mít čas a pokecáme,“ rozplývala se Ledecká.

Společné sympatie byly tak velké, že se Jágr nabídl ke spolupráci se zimní královnou Ester. „Já jsem odteď součást tvýho týmu, tvůj psycholog. Kdy máme první závody, abych věděl?“ šokoval slavný útočník, který dal Ledecké dokonce i své telefonní číslo. „Číslo na Jardu Jágra. Mám vystaráno! Svátky, Vánoce, narozeniny, nic už nechci, vyřízený, Jardo, mám tě strašně ráda,“ radovala se Ester.