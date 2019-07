Tragédie vítěze Super Bowlu (†32): Zabilo ho extrémní vedro!

„Hluboce nás zasáhl odchod Mitche Petruse. Byl to velký sportovec a výborný spoluhráč. Hodně lidem bude chybět,“ kondoloval na Twitteru tým Arkancaské univerzity, kde Mitch Petrus před lety promoval.

191 centimetrů vysoký a v dobách aktivní kariéry více než 140 kilogramů vážící pořízek pracoval v rodinném podniku ve městě Little Rock v americkém Arkansasu, když se mu ve čtvrtek odpoledne udělalo špatně. Byl převezen do nemocnice, kde ve večerních hodinách podlehl úpalu.

Jih USA aktuálně čelí vlně veder, která dosahují i 38 stupňů celsia. Ve čtvrtek bylo v oblasti, kde Petrus pracoval, přes 32 stupňů. Koroner Gerone Hobbs řekl NBC, že Petrus netrpěl žádnými zdravotními problémy.

V americkém fotbale hrál na pozici guarda a mezi lety 2010 – 2012 vystřídal tři kluby. Jeho největším zápasem je Super Bowl 2011, ve kterém New York Giants porazili New England Patriots, kam následně přestoupil. Poslední kontrakt v NFL podepsal v roce 2012 s Tennessee Titans.

We are deeply saddened by the passing of Mitch Petrus. He was an outstanding competitor, incredible teammate and a true Hog. He will be greatly missed by many. Rest easy Mitch. pic.twitter.com/pMToZaWmc3