Trenér neporaženého Znojma Pařízek: Nasadíme zbraně hromadného ničení | iSport.cz

Znojmo čeká fotbalový svátek a vás bitva o finále. Ale nejprve se chci zeptat, jaká byla cesta do play off?

„Cesta začala již přípravou minulý rok, zlomový byl pro nás příchod Jana Dundáčka a Josefa Fuksy, dvou největších ikon amerického fotbalu v Česku, na hráčskou i trenérskou pozici. Změnili jsme tréninkový harmonogram tak, aby naše forma gradovala právě v play off. Samotnou skupinou jsme prošli hladce bez porážky s impozantním skóre 252:18. A to, jestli jsme načasovali formu správně, se ukáže v nejbližších dnech.“

Slovinci před sezonou vyhlásili, že chtějí postoupit. Posílili tým o hráče se zkušenostmi z nejvyšší ligy, ale ve skupině dvakrát prohráli se Salcburkem. Jaká je tedy podle vás reálná síla Slovinců?

„Tigers se opírají především o silnou defense, kde jsou opravdu vynikající hráči, ale my proti tomu nasadíme dvě zbraně hromadného ničení Jana Dundáčka a Josefa Fuksu s opravdu rychlou a silnou offense Znojma. Věřím, že je zlomíme. Naše defense dominuje celé lize s nejnižším počtem obdržených bodů (za osm zápasů obdrželo Znojmo pouze tři touchdowny). To bude výzva pro Tigers, jejich silná běhová hra narazí na ocelovou hráz znojemského brnění. Naše defense je hladová, hodně hladová, přímo se těší na tenhle fyzicky náročný střet. Věříme si, chceme jít do finále a pro postup.“

Semifinále se odehraje v sobotu od 19.00 ve Znojmě. Je pro vás výhoda domácího hřiště znatelná?

„Ano, Znojmo umí americkým fotbalem žít, děláme kolem zápasu velkou show. Naše fan-zone se otvírá už čtyři hodiny před zápasem, po Znojmě visí vlajky na podporu domácího týmu… Je to prostě velká událost a na samotném stadionu je podpora opravdu slyšet. Diváci nás ženou dopředu jako správný dvanáctý hráč a svými hlasivkami ruší rozehrávku soupeře. A to, že nemusíme cestovat šest hodin autobusem, je také obrovská výhoda.“

Ve finále se všeobecně očekává tým Salcburku, který absolutně dominoval ve druhé konferenci a je vedený americkým QB. Iron Bowl by měl být hned následující víkend. Jak se na případné finále připravíte?

„Už jsme začali. Není to úplně standardní situace, ale vzhledem k časové dotaci, kterou na přípravu máme, jsme se začali připravovat již i na finálový zápas. A konkrétně na tým ze Salcburku. Snad se nám tenhle risk vyplatí.“

Mluvíte o play off jako o bojích o budoucnost. Jak to myslíte?

„Knights se dostávají na hranici generační výměny, někteří hráči hrají deset let a to na úkor rodiny, práce a svého volného času. A samozřejmě balancují před každou sezonou, jestli pokračovat. Hrát 1. divizi AFL je obrovská motivace jít na sto procent do další sezony. Reálně nám chybí mládí, které by zkušené borce nahradilo. Máme silný mládežnický tým, ale než nám dorostou pro áčko, bude to ještě dva až tři roky trvat. Proto je pro nás tak důležité prodloužit šňůru naší neporazitelnosti o dva zápasy. Musíme tam nechat všechno a uspět!“

Sledujete i českou ligu, která také spěje do play off? A co říkáte na neúčast Prague Black Panthers v české lize?

„Ano, sleduji, ale bohužel jen z médií. Neměl jsem příležitost vidět ani jeden zápas. I když bych moc rád viděl třeba tým Vysočiny v akci, který se ve své premiéře dostal do semifinále. Rozhodnutí PBP naprosto chápu, nemají v Česku konkurenci a vydali se za lepším. Pro českou ligu je to určitě vzpruha, protože každý cítí, že na titul má šanci konečně někdo jiný. Ale není to boj o český trůn, všichni ví, kdo je v Česku králem. PBP se dostali v rakouské AFL do wild card game. Věřím, že do semifinále postoupí, budeme jim držet palce.“

Poslední otázka: jak byste nalákal diváky na zápas do Znojma?

„Nejlepší tým Slovinska proti Znojmu. Dva nejlepší hráči české historie amerického fotbalu v akci (Dundáček, Fuksa). Obrovská show. Jeden zápas, který rozhodne o finálové účasti… A to vše v nádherném Znojmě, které „chutná“.