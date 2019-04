Amerika šílí, drafty NFL i MLB smekly před jedním hráčem. Co je zač? | iSport.cz

V červnu 2018 brali Murrayho z deváté pozice baseballoví Oakland Athletics, o deset měsíců později jeho jméno vyslovili zástupci Cardinals, zakládajícího člena NFL. V arizonském Glendale hoří nedočkavostí i písek, u vedení Athletics převládá vztek. Umožnit Murraymu, aby se po draftu ještě rok věnoval univerzitnímu americkému fotbalu, byla chyba.

Student University of Oklahoma v sezoně zkompletoval 69% přihrávek pro 4361 yardů, zaznamenal 42 touchdownů a sedm interceptionů, a došel si pro Haisman Trophy pro nejlepšího univerzitního hráče. O další dráze nebylo pochyb. "Chci hrát NFL," rozhodl se navzdory kontraktu s Athletics Murray.

"Gratuluju, brácho," okamžitě zareagoval na svém Twitteru hvězdný quarterback Seattlu Russell Wilson, se kterým je Murray díky menšímu vzrůstu srovnáván.

Jen 178 centimetrů vysoký borec se v Arizoně potká s osudovým koučem. Kliff Kingsbury ho zná od 15 let, kdy jej lanařil na školu Texas Tech. Murray na nabídku nepřistoupil, z aktuální situace je ale v rauši. "Plánovali jsme spolupráci před několika lety, ale nedopadlo to. Fakt, že teď po ním budu hrát, je neskutečný. Mám z toho až euforický pocit."

Ač byl Murray favoritem draftu, podle zámořských expertů Cardinals riskují. Vloni brali také quarterbacka Joshe Rosena, zázračný progres výkonnosti ale u zástupce konference NFC nenastal. Tým zaznamenal v ročníku tři výhry ze šestnácti zápasů, byl nejhorší z celé NFL a na účast v play off čeká od roku 2015, kdy od Caroliny schytal rychtu 15-49.

Historie NFL navíc nepamatuje, že by jeden mančaft dva roky po sobě bral v prvním kole quarterbacka.

Chci být nejlepším hráčem amerického fotbalu v historii

"Nebudu lhát, nebylo to lehké rozhodování. Nechtěl jsem slepě sdílet nadšení, které ovládlo celou Ameriku. Nechtěl jsem se do Murrayho příběhu slepě zamilovat. Ale čím víc jsem ho zkoumal jako člověka, tím víc jsem si byl jistý, že on je pro nás tím pravým," vysvětlil svůj tah generální manažer Arizony Steve Keim.

"Ještě jsem neviděl nikoho tak rychle běhat a tak rychle házet přihrávky. Myslím si, že je naprosto unikátní," přidal další superlativy 37letý kouč Kingsbury. Coby hráč vyhrál v roce 2003 Super Bowl s New England Patriots a v lednu 2019 se stal u Cardinals hlavním koučem místo odvolaného Stevea Wilkse.

Kingsburyho čeká „Sophiina volba“ - vsadí na Murrayho, nebo dá druhou šanci prvnímu picku z loňska Joshi Rosenovi. Druhého jmenovaného se vedení pokoušelo zbavit, adekvátní nabídka ale nepřišla…

"Rivalita? Neřeším věci, které nemůžu ovlivnit, od pátku jsme s Joshem spoluhráči. Prostě se připojím k týmu a budu trénovat tak tvrdě, jak jen to půjde. Chci se stát nejlepším hráčem, který kdy americký fotbal hrál, to je můj plán," věří si Murray a pokračoval.

"Nikdy nemůžete tušit, co s vámi bůh plánuje. Že jsem se rozhodl pro americký fotbal a Kliff Kingsbury se stal koučem týmu, který si mě následně vybral jako jedničku drfatu, nemůže být náhoda."

