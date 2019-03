Show i s Marpem! Český výkop amerického fotbalu bude ve velkém stylu | iSport.cz

„Snažíme se zahajovací zápas pojmout velkolepěji,“ vysvětluje předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza. „Snažíme se přilákat i diváky, kteří s americkým fotbalem takovou zkušenost nemají, aby na stadion zavítali. Snažíme se poskytnout něco nad rámec zápasu. Proto ve spolupráci s Lions přijde poločasové vystoupení Marpa.“

Cesta do Czech Bowlu bude letos otevřenější víc týmům, protože dosavadní suverénní vládci Prague Black Panthers se po dohodě s asociací přihlásili jen do rakouské ligy AFL, kde už o víkendu odehráli zápas na hřišti vídeňských Dacia Vikings (7:28).

„Zvažovali jsme to velmi pečlivě, protože je to takový odchod rodinného stříbra. Na první pohled to tedy není dobrá cesta, ale zaměřili jsme se na to pozitivní. S ohledem na jejich výkonnostní převahu v posledních letech jsme se zaměřili na vyrovnanost soutěže, věříme, že se dostaví,“ říká Hobza. „Panthers neztrácíme, protože ti hráči jsou významnou oporou národního týmu a jejich B tým zůstává ve druhé lize.“

Na úvod české Paddock ligy se tak na Žižkově střetnou dva hlavní favorité. Ostravští Steelers hráli v Czech Bowlu v posledních dvou ročnících, Lions před třemi lety bojovali o vítězství do poslední sekundy titulového zápasu.

„Bude to bitva, atraktivní zápas, skvělý fotbal. Jsme kvalitně připravení, mám z toho zatím dobrý pocit. Věřím, že konečně zlomíme prokletí žižkovského stadionu,“ usmívá se nový generální manažer Lions Lukáš Bencalik, který patří i do aktivního hráčského kádru.

Lions už hráli na Žižkově čtyřikrát a pokaždé prohráli, naposledy před rokem právě proti Steelers.

„Televizní zápasy jsou pro nás super, otestuje nás to jako tým. Všichni jsme nahecovaní, očekáváme výhru, ale stát se může cokoli,“ kontruje Dominik Dvorský, running back Steelers. „Tím, že PBP odešli z ligy, jednoznačně máme titul mnohem blíž na dosah. Jejich odchod nás motivoval. Nechci nijak předbíhat, náš cíl je letos vyhrát, stát se šampiony.“

Paddock ligu bude hrát osm týmů v konferencích Západ (Prague Lions, Ústí nad Labem Blades, Pilsen Patriots, Pardubice Stallions) a Východ (Aquaponik Ostrava Steelers, Brno Sígrs, Brno Alligators, Vysočina Gladiators).

Oba hlavní favorité přes zimu posílili klubovou strukturu. Lions dokonce změnili majitele, mezi nimiž je teď i Sam Nichols, středoškolský trenér Kirka Cousinse, quarterbacka Minnesoty Vikings z NFL.

„Máme sedm trenérů a mám tak víc prostoru k trénování,“ pochvaluje si Zach Harrod, hlavní kouč Lions.

Oba týmy spoléhají na americké importy. Lions povede quarterback Michael Hayes, v obraně pak bude úřadovat linebacker Joel McCandless. Steelers získali quarterbacka Randalla Schroedera, který v minulé sezoně vyhrál s Copengagen Towers dánskou ligu a také mezinárodní ligu severských zemí NEFL. V obraně je znát práce hrajícího hlavního kouče Garretta Griffetha.

„Je vidět kontinuální práce. Ke změnám došlo, ale základ jsme postavili, když jsem poprvé přišel. Jdeme správným směrem, tým vypadá dobře,“ pochvaluje si Griffeth.

Program před nedělním prvním zápasem české sezony začíná už ve dvanáct hodin ve fanzoně v parku před stadionem Viktorie Žižkov, zápas začíná ve 14 hodin.