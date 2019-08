Konečně "přestup"! Schick se bude ženit, zasnoubil se pár dní po sestře

Kariéra 23letého fotbalisty nevzkvétá tak, jak by si představoval, z římského AS už je jednou nohou venku. Doma je to ale značka ideál. S přítelkyní Hanou žije už několik let, krásná partnerka si s ním užívá sluníčka v Itálii. A brzo z ní bude "paní Schicková".

Patrik se na Instagramu pochlubil fotkou s blyštivým prstýnkem, který Hance navlékl na ruku. Je jasno - bude veselka!

Schickovic rodina tak zažívá velmi rychle další radost. Patrikova sestra Kristýna se zasnoubila sotva před třemi týdny, její nastávající, architekt a designér Lukáš Třešňák, ji požádal o ruku na střeše hotelu Four Seasons.