Předplatné

Skvěle připravený Jablonec a fantastická kulisa. Slavii chybí Chorý. Co Zafeiris?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Skvěle připravený Jablonec a fantastická kulisa. Slavii chybí Chorý. Co Zafeiris?
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský sleduje svůj výběr v Jablonci
Fotbalisté Slavie oslavují vyrovnávací gól Davida Douděry (uprostřed) v Jablonci
Fotbalisté Jablonce děkují fanouškům za podporu po bitvě se Slavií
Jablonecký kouč Luboš Kozel se po remíze se Slavií zdraví s trenéry Pražanů
Štěpán Chaloupek ze Slavie se vysoko natahuje nohou pro balon
Hodně ostrý souboj mezi fotbalisty Jablonce a Slavie
Trenér Jablonce Luboš Kozel domlouvá Vachtangovi Čanturišvilimu
25
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)

Po třech výhrách bez inkasované branky podruhé v sezoně narazila. Mistrovskou Slavii při remíze 1:1 dlouho trápil Jablonec. „Oba týmy budou asi remízu brát, i když věřím, že trenér Luboš Kozel to bude kousat těžko,“ hodnotil sobotní šlágr 5. kola Chance ligy redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar. Severočeši dlouho sahali po třech bodech, ale bod nakonec sešívaným vystřelil krásným gólem David Douděra. Jakou podívanou nabídl duel na Střelnici se podívejte v Prvním dojmu.

  • Co říká Radek Špryňar na výkon sudího Karla Roučka?

  • Kdo zaujal v jabloneckém dresu?

  • Měl Štěpán Chaloupek dostat červenou kartu?

  • A proč Jindřich Trpišovský střídal dva stopery?

Celý První dojem ze zápasu Jablonce proti Slavii najdete na liganaruby.cz nebo na iSportu v sekci Premium.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia53209:311
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Karviná43016:39
5Jablonec52306:39
7Liberec42118:67
8Plzeň41217:55
9Slovácko51224:55
10Dukla51223:55
11Ml. Boleslav411210:114
12Teplice41035:83
13Bohemians41031:63
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (6)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů