Skvěle připravený Jablonec a fantastická kulisa. Slavii chybí Chorý. Co Zafeiris?
Po třech výhrách bez inkasované branky podruhé v sezoně narazila. Mistrovskou Slavii při remíze 1:1 dlouho trápil Jablonec. „Oba týmy budou asi remízu brát, i když věřím, že trenér Luboš Kozel to bude kousat těžko,“ hodnotil sobotní šlágr 5. kola Chance ligy redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar. Severočeši dlouho sahali po třech bodech, ale bod nakonec sešívaným vystřelil krásným gólem David Douděra. Jakou podívanou nabídl duel na Střelnici se podívejte v Prvním dojmu.
Co říká Radek Špryňar na výkon sudího Karla Roučka?
- Kdo zaujal v jabloneckém dresu?
Měl Štěpán Chaloupek dostat červenou kartu?
- A proč Jindřich Trpišovský střídal dva stopery?
Celý První dojem ze zápasu Jablonce proti Slavii najdete na liganaruby.cz nebo na iSportu v sekci Premium.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu