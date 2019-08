Trenér AS nechce Schicka! Odchod je prý blízko, útočník odmítl Newcastle | iSport.cz

„Je moc měkký a málo hladový,“ citoval Fonsecu list La Gazzetta dello Sport.

Schick se dva roky v Římě trápil, byl jen stínem vyvoleného kanonýra Edina Džeka a v soutěžních zápasech nastřílel pouhých osm gólů. Teď měl celou přípravu na to, aby se novému kouči ukázal, ale nevyšlo to. Trefil se pětkrát, což není špatná vizitka, jenže dostával čím dál míň prostoru a navíc ho zbrzdilo zranění. Sobotní partii s Lille proseděl mezi náhradníky a ve středu se proti Bilbau ani nevešel do nominace.

Teď už je fit a měl by být nachystaný na poslední testovací duel proti Realu Madrid, který se hraje zítra. Bude to jeho derniéra v červenožlutém dresu AS? Schickův potenciální odchod naznačuje ještě jeden detail: podle italských médií si trenér Fonseca vyhlédl útočníka Mariana Díaze z Realu Madrid. Fotbalové přestupy sledujte ONLINE>>>

„Zatím žádné posuny, stále čekáme,“ vzkázal včera Schickův manažer Pavel Paska. Spekulace o přestupu jeho prominentního klienta jsou už evergreenem, v éteru kolují každého půl roku. I letos v létě seznam klubů spojovaných s českým mládencem připomíná telefonní seznam: Fiorentina, Everton, Marseille, Leverkusen, Trabzonspor…

V týdnu měl Schick podle italských médií odmítnout hostování v Newcastlu, kde se mohl potkat s exsparťanským brankářem Martinem Dúbravkou. Místo toho by mohl navázat na odkaz krajanů Tomáše Rosického a Jana Kollera v Dortmundu, který kolem něj krouží pravidelně – naposledy prý letos v zimě.

Spojení Schicka se žlutočerným klubem v tuhle chvíli vypadá jako nejreálnější varianta, ale pozor: ani v Borussii by neměl místo jisté. Jeho hlavním konkurentem by byl španělský útočník Paco Alcácer, jenž před rokem přišel z Barcelony a v minulé sezoně nasázel devatenáct gólů.

„Do 31. srpna to bude napínavé,“ poznamenal manažer Paska.

Těžko s jeho předpovědí nesouhlasit.

