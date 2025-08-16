Předplatné

SESTŘIHY: První hattrick sezony, Zlín poprvé prohrál. Otočka Slovácka. Tři červené

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:2. John trefil první hattrick sezony
Jakub Uhrinčať vyloučen v zápase s Mladou Boleslaví
Jakub Uhrinčať nedohrál po červené kartě v Mladé Boleslavi
Tomáš Petrášek v dresu Hradce na hřišti Boleslavi
Solomon John skóroval proti Hradci
Solomon John skóroval proti Hradci
Solomon John v dresu Mladé Boleslavi pálil proti Hradci
28
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (10)

Solomon John v 5. kole fotbalové Chance Ligy zazářil hattrickem proti Hradci Králové. Středočechům při výhře 3:2 rovněž pomohlo Uhrinčaťovo vyloučení za brutální faul. Teplice vedly na Slovácku zásluhou Daniela Trubače. Po červené kartě pro Matěje Radostu však přišla otočka domácích. Nejprve šíleně chyboval brankář Matouš Trmal a v nastavení rozhodl Michael Krmenčík. Poprvé v sezoně prohrál Zlín, i ten v Olomouci dohrával v deseti. Dukla pak senzačně přehrála Plzeň. Sobotní program uzavírá souboj Jablonce se Slavií.

Solomon řídil výhru Středočechů

Mladá Boleslav porazila 3:2 Hradec Králové a připsala si první vítězství pod novým koučem Alešem Majerem. Domácí poslal do vedení Solomon John, v 18. minutě byl navíc vyloučen obránce hostů Jakub Uhrinčať. I v oslabení srovnal po půlhodině Vladimír Darida, vzápětí se ale znovu prosadil nigerijský křídelník John, jenž v 61. minutě završil hattrick. V závěru už jen snížil Adam Vlkanova.

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:2. Solomon trefil první hattrick sezony • iSport.tv

Trmalova hrubka nastartovala Slovácko

Slovácko otočilo domácí zápas s Teplicemi a vyhrálo 2:1. Hosty poslal do vedení ve 21. minutě Daniel Trubač, o vyrovnání se postaral v 87. minutě Marko Kvasina. V páté minutě nastavení rozhodl o první výhře týmu z Uherského Hradiště v této ligové sezoně střídající Michael Krmenčík. V neúplné tabulce patří Slovácku deváté místo. Teplice, které dohrávaly duel od 79. minuty bez vyloučeného Matěje Radosty, prohrály druhé kolo po sobě a jsou dvanácté, mají však k dobru nedohrané utkání v Ostravě.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Teplice 2:1. Šílený zkrat brankáře Trmala přispěl k obratu • iSport.tv

Zlín v deseti nestačil na Sigmu

Olomouc v dlouhé přesilovce udolala doma Zlín 1:0. Už v 19. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Jakub Černín a v 83. minutě zužitkoval početní převahu střídající Daniel Vašulín. Zlínský nováček nejvyšší soutěže poprvé v sezoně prohrál. Hanáci potřetí v ročníku zvítězili a na čtvrtém místě neúplné tabulky se bodově dotáhli na „Ševce“. Olomouc bodovala pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových duelů,  Zlín venku po úvodních dvou výhrách poprvé v sezoně ztratil.

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Zlín 1:0. Nováček v deseti poprvé padl, rozhodl Vašulín • iSport.tv

Dukla si vyšlápla na Plzeň

Plzeň potřetí za sebou v nejvyšší soutěži ztratila body a v neúplné tabulce má zatím jedinou výhru. V prvním poločase otevřel skóre Jan Peterka a druhý gól ještě do přestávky přidal Marcel Čermák z penalty. Dejvický celek se dočkal premiérového vítězství v ligovém ročníku, na kontě má stejně jako Viktoria pět bodů.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Plzeň 2:0. Nečekaná první prohra Viktorie, zazářil Čermák • iSport.tv

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE
10Detail
LIVE
21Detail
LIVE
32Detail
LIVE
11Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia53209:311
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Karviná43016:39
5Jablonec52306:39
7Liberec42118:67
8Plzeň41217:55
9Slovácko51224:55
10Dukla51223:55
11Ml. Boleslav411210:114
12Teplice41035:83
13Bohemians41031:63
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (10)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů