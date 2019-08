Zadečky, tanečky… Šermíř Choupenitch a DJ Wich stvořili klip: Holky byly z jiné planety!

Oba jeho rodiče jsou operní pěvci, Alex Choupenitch se ale vydal jiným směrem. Svou zálibu v psaní básniček, která se ho drží od dětství, dovedl až do svého prvního singlu.

„Já texty píšu od svých jedenácti let. První, co jsem napsal, byla básnička Sám doma. To byl můj první rapový text,“ vzpomíná Choupenitch. „Psal jsem ódu na lasagne, romance o pastě, hodně o jídle, asi mi dávali málo najíst… (úsměv) Poslední dva, tři roky si pustím instrumentál a pustím to do hudby.“

S aktuálním textem písničky ´Víme oba´ mu pomáhala i maminka, která mu doporučila zajímavý veršík.

„Poradila mi Zadečky, tanečky, protože se to dobře rýmuje,“ usmívá se Choupenitch.

Teď Choupenitch svou vášeň propojil s profíky. Použil text, který napsal na svém lednovém soustředění v londýnské kavárně. Prostřednictvím svého sponzora kontaktoval legendárního DJ Wiche, občanským jménem Tomáše Pechláka, s kterým nakonec v dubnu singl natočil. Choreografii klipu si vzala na start Anet Antošová.

„Alexe znám. Na jednu stranu mě to překvapilo, s Tomášem jsem dělala Twerk s Benem Cristovaem, tyhle lidi mě baví. Já jsem trochu ulítlá, divoká víla. Přišlo mi to jako skvělý nápad,“ usmívá se Antošová.

Choupenitch v klipu vystupuje ve dvou rolích. Na jeho začátku do muziky tančí se svým fleretem.

„Jsem rád, že jsme tam šerm zakomponovali, to tady ještě nikdo neudělal. Tím to bude zvláštní, že tam je něco, co se běžně neděje,“ pochvaluje si.

V další fázi klipu sedí v křesle a kolem něho tančí pětice krásných dívek. Slovy Choupenitchova klipu je to sextet divokých víl. Natáčení svižného videa ale trvalo dlouhých 14 hodin.

„Udělal jsem třeba tisíc výpadů, to je standardní. Dělal jsem je dvě hodiny a byl už docela unavený. Ale holky? To bylo úplně z jiné planety…“ říká Choupenitch. „Nastoupily v jedenáct dopoledne, do desíti večer pořád tančily. Anet tančila, i když kamera vypla. Já jsem hlavně seděl v křesle, to byla pro mě pohodička…“

Choupenitch se teď těší, že si DJ Wich na oplátku zkusí šerm. V budoucnu může propojit aktivitu třeba s Benem Cristovaem, hudební hvězdou i milovníkem bojových sportů, jenž už natočil video s kajakářem Josefem Dostálem.

„Co dělá Alex do rapu, dělá Ben do sportu,“ řekl Choupenitchův manažer Jan Koukal.

Už v pátek si Choupenitch na svém Summer Jamu v Brně poprvé vyzkouší zazpívat svou písničku naživo.

„Těším se moc, doufám, že mi bude sloužit hlas, na dovolené mi odešel,“ líčí Choupenitch kterého ale z problémů tahá tatínek, sólista brněnské opery. „Táta vytáhl inhalátor, tam nalil vincentku a já jsem to inhaloval.“