Už ví, komu patří. Matyáš Kozák se vrátil do Teplic: Slovácko na mě nemělo peníze

Uplynulou sezonu strávil na Slovácku, ve 23 zápasech zapsal dvě branky. Pokračování v Uherském Hradišti zhatily peníze. „Měli o mě zájem, ale bohužel v klubu nebyly finance, takže jsme se nedomluvili a rozešli,“ vysvětlil odchovanec Sparty.

Až v červnu došlo na Slovácku ke změně vlastnické struktury, když k Vítězslavu Skopalovi a Zdeňku Zemkovi přibyl třetí akcionář Pavel Buráň ze společnosti AUTO UH. To Slovácku může dodat větší stabilitu, protože poslední sezona byla vesměs hororová, když do předposledního kola celku z nejmenšího prvoligového města hrozila baráž.

„Nikdy není jednoduché hrát o udržení. Pro klub a město to hodně znamenalo, takže to nebylo snadné. Jsem rád, že se tam liga zachránila a zůstalo se v lize,“ oddechl si Kozák, jenž nyní uzavřel kolečko nekonečných hostování. Vždyť už kromě dvou zápasů za Teplice před pěti lety a Slovácka loni, kopal také po jedné sezoně v Bohemians a Liberci.

„Z každého angažmá si beru určitou zkušenost, na všechny jsem měl dobré i špatné vzpomínky. Teď jsem v Teplicích, vrátil jsem se tam, kde jsem v lize začínal a jsem šťastný, že jsem hráčem Teplic,“ sršil spokojeností po testovacím duelu s Ústím, který rozhodl z penalty (3:2).

Už pálil v přípravě

„Je to jen příprava, ale kluci mi to určitě zapíšou a něco zaplatím do kasy. Za gól jsem rád, hlavně za to, že jsem to protrhl a těším se na další branky,“ svěřil se. Ve žlutomodrém se nyní trefil poprvé, předtím s Proboštovem (8:1) a Spartě „B“ (1:1) neskóroval.

Proti Ústeckým při pokutovém kopu uklouzl a sice přehodil padajícího brankáře Čtvrtečku, avšak po možném dvojdoteku. Rozhodčí nicméně neaplikoval čerstvé pravidlo platné od 1. července reagující na skandální jarní penaltový rozstřel v Lize mistrů mezi Realem Madrid a Atlétikem. Tehdy neúmyslný Alvarézův dvojdotek neplatil a tým kouče Diega Simeoneho vypadl. Teď by se penalta v případě prvotního proměnění opakovala. Kdyby po dvojím hraní gól nepadl, sudí by nařídil nepřímý kop ve prospěch soupeře.

Možný dvojdotek v přípravném utkání je každopádně věcí nepodstatnou. Hlavní je, aby to střílelo v lize. Teplice kompletně vyměnily útok, pryč jsou Gning, Jásir, Šiler a Horský. Místo nich přišli právě Kozák, Pulkrab a Náprstek. Vrátil se také uzdravený Svatek. Jedno volné místo v ofenzivě chce kouč ještě zaplnit.

„Je tu i Láďa Krejčí, který také hrával nahoře. Všichni jsme na stejné startovní čáře, chceme se o místo poprat a nejdůležitější je, aby Teplice byly úspěšné. Uděláme proto maximum. Kdyby neodešli Gning s Jásirem a další, asi by Teplice nehledaly nové útočníky a tahle možnost by se pro mě nevyskytla,“ vydedukoval Kozák. „Když jsem se dozvěděl o zájmu Teplic a mluvil s trenérem Frťalou, byla to pro mě jednoznačná volba,“ doplnil.

Srdcem už je Tepličák. „Na Spartě mě vychovali, mám na ní hezké vzpomínky, jsem vděčný. Ale teď jsem Sklář,“ uzavřel před odjezdem týmu na soustředění do Polska.