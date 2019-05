Stálo to za to, ale jsem vyřízenej, směje se fleretista Choupenitch | iSport.cz

Bojoval s horečkou, bylo mu na padnutí. Jenže to by ani nebyl Alexander Choupenitch, aby si nechal ujít šanci zabojovat o úspěch. A taky ho dosáhl. Mladý český fleretista vyhrál mistrovství Francie týmů a to dokonce v nejvyšší divizi. Bojoval za tým ISSY les Moulineau, který rozhodně nepatřil mezi aspiranty na prvenství. „Soutěž vyhráli poprvé v historii, všichni byli totálně dojatí, brečeli, protože takový úspěch nikdo nečekal,“ vypráví nadšeně Choupenitch.