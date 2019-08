K tragédii došlo o nedělní noci 29. dubna, když se Šural s dalšími šesti spoluhráči vracel z ligového zápasu v Kayseri. Protože byl jejich zpáteční let naplánován až na pondělní ráno, fotbalisté využili služby profesionálního přepravce. Chtěli být u rodin co nejrychleji.

Řidič Esat Altintas ale na konci 570 km dlouhé štreky poslal dodávku bokem do skály tak nešťastně, že z ní český reprezentant vypadl. V nemocnici pak zraněním neslučitelným se životem podlehl.

„Když jsem ho viděl po nehodě, byl ještě naživu,“ řekl před tribunálem šofér, jenž byl bezprostředně po tragédii zadržen a na soudní proces čekal v cele.

Jak podle něho k bouračce došlo? „Při vjezdu do Alanye jsem nad vozem ztratil kontrolu. Auto vjelo do škarpy vpravo vedle silnice. Nemohl jsem se z toho dostat, protože to byla široká díra,“ popsal hororový moment.

Auto se stalo neovladatelným, a tak následovala tvrdá srážka. Jako první mluvil řidič s druhým šoférem, s nímž se během cesty střídal. Toho náraz probudil ze spánku. Ptal se ho, zda je v pořádku. Pak se koukli za sebe do zadní části vozu, kde už Šural nebyl. „Když jsme k němu přiběhli, byl ještě naživu. Položil jsem mu hlavu doleva, aby se nedusil krví a zavolal linku 112, abych přivolal sanitku i policii,“ vzpomínal Alintas.

Soudce zajímalo, co střetu předcházelo a zda obžalovaný netrpí nemocí? „Nic mi nebylo. Nemocný nejsem. Jel jsem podle předpisů. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Všechno se seběhlo strašně rychle. Dechová zkouška byla negativní a určitě jsem nespal,“ uvedl muž, který čelí obžalobě z usmrcení z nedbalosti.

Trest by se měl dozvědět při dalším stání v listopadu.