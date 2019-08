Nejlépe vydělávající basketbalista MS Walker: Bere třikrát víc než Satoranský!

Tomáš Satoranský ví, že je lídr. A tuší, že jiným vesmírem by byl i postup ze základní skupiny. • Michal Beránek (Sport)

Oba letos v létě přestoupili v NBA do slavných klubů. Basketbalista Tomáš Satoranský zamířil z Washingtonu do Chicaga a Kemba Walker z Charlotte do Bostonu. Český hráč si za tři roky v Bulls vydělá 30 milionů dolarů. Američan si na tuhle sumu přijde za pouhý rok v dresu Celtics. V neděli se proti sobě střetnou na palubovce během MS (14.30, ČT Sport).