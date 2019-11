Chicago v krizi, prohrálo potřetí v řadě. Satoranského 12 bodů nestačilo | iSport.cz

Satoranský, jehož start byl kvůli zranění prstu nejistý a rozhodlo se o něm až těsně před zápasem, měl tradičně dobrý začátek a postaral se o pět z úvodních devíti bodů svého týmu. Hned nato připravil další koš pro spoluhráče. Hodně vidět byl i na začátku druhého poločasu. V poslední čtvrtině pak dvě minuty před koncem snížil na 98:101 a poté nahrál Zachu LaVineovi na volnou trojku, ze které nejlepší střelec týmu vykřesal naději snížením na 103:105 půl minuty před sirénou.

Jenže pak podtrhl svůj skvělý výkon Whiteside, když dopíchl neúspěšnou střelu Damiana Lillarda a sebral Bulls šanci na zvrat. Lillard byl spolu s LaVinem nejlepším střelcem zápasu, oba dali 28 bodů. K výhře Blazers výrazně pomohl i Carmelo Anthony 23 body a 11 doskoky.

Pro Anthonyho to byl už 755. zápas s alespoň 20 body, čímž se zařadil na 10. místo historických tabulek před Oscara Robinsona. Jediný dvacetibodový zápas ho dělí od další legendy Dominique Wilkinse. Mezi aktivními hráči mu v této statistice patří druhé místo za LeBronem Jamesem, který jich má 1009.

LA Clippers překvapivě prohráli

Už desátou výhru v řadě si připsali Milwaukee Bucks a také Los Angeles Lakers a vládnou oběma konferencím. Bucks zdolali Cleveland 119:110, i když v závěru málem přišli o náskok až 22 bodů. Janis Adetokunbo k výhře přispěl 33 body a 12 doskoky. Ve všech zápasech této sezony tak zaznamenal double double. Pro Milwaukee to byla desátá výhra v řadě poprvé od sezony 1985/86.

Lakers měli zápas s Washingtonem pod kontrolou od chvíle, kdy na vydařený start Wizards a jejich vedení 15:4 odpověděli šňůrou 29:4 a získali dvouciferné vedení. To už nepustili, naopak ve třetí části vedli až o 39 bodů a mohli si dovolit šetřit opory, přesto vyhráli 125:103. LeBron James za 24 minut na hřišti nasbíral 23 bodů a 11 asistencí, Anthony Davis přidal 26 bodů a 13 doskoků.

Naopak Los Angeles Clippers překvapivě prohráli s dosud spíše se trápícím San Antoniem 97:107. Spurs především skvěle bránili hvězdy soupeře. Kawhi Leonard tak dal jen 19 bodů s úspěšností střelby 35 procent, Paul George dokonce pouze pět bodů, když trefil jen dvě z 11 střel. Podobně na tom byl Lou Williams.

Ani vyrovnaný osobní rekord Trae Younga v podobě 49 bodů nepomohl Atlantě k vítězství. Young dotáhl tým proti Indianě do prodloužení, když 11 vteřin před koncem vyrovnal. V přidané pětiminutovce nastřílel dalších osm bodů, ale Pacers nakonec pětibodovou šňůrou v poslední minutě prodloužení urvali výhru 105:104.

Osobní rekord si vyrovnal i Luka Dončič, který k výhře Dallasu 120:113 nad Phoenixem přispěl 42 body, devíti doskoky a 11 asistencemi. Těsně mu tak unikl další triple double. "Ukázal, že je to velký hráč. Dokázal zapomenout na minulý nepovedený zápas a jít dál. A velcí hráči se vždy soustředí jen na to, co je před nimi a neřeší, co bylo," připomněl trenér Rick Carlisle zápas s Clippers, ve kterém se Dončič těžko prosazoval a trefil jen čtyři střely.

Philadelphia otočila zápas v New Yorku, kde chvíli před poločasem prohrávala o 16 bodů, ale nakonec zvítězila 101:95. Joel Embiid se o to zasloužil 27 body a 17 doskoky.

NBA:

Portland - Chicago 107:103 (za hosty Satoranský 12 bodů, 8 asistencí, 3 doskoky), Brooklyn - Boston 112:107, Cleveland - Milwaukee 110:119, Detroit - Charlotte 107:110, Indiana - Atlanta 105:104 po prodl., LA Lakers - Washington 125:103, Memphis - Utah 94:103, Miami - Golden State 122:105, New York - Philadelphia 95:101, Oklahoma City - New Orleans 109:104, Orlando - Toronto 83:90, Phoenix - Dallas 113:120, San Antonio - LA Clippers 107:97.