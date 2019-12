Mám i nějaké hezké vzpomínky… Satoranský popsal pocity z Wizards | iSport.cz

Dva zástupci týmových sportů i Martina Sáblíková. Kdo je v desítce nominovaných do Sportovce roku? • Profimedia.cz, Koláž iSport.cz

Triumfální návrat do města, kterému tři roky v NBA říkal domov, zažil Tomáš Satoranský. Velký comeback v poslední čtvrtině, výhra v prodloužení a 17 bodů navrch – to byl účet českého rozehrávače v zápase, v němž Chicago Bulls ukradli Washingtonu Wizards vítězství (110:109) přímo před nosem. Ač českým basketbalistou lehce cloumala nostalgie, zopakoval, že se v organizaci Bulls těší daleko větší důvěře a respektu než u bývalého zaměstnavatele.

Tomáš Satoranský měl dostatek času zavzpomínat ve Washingtonu na staré časy. Bulls dorazili do hlavního města USA již v pondělí v noci po srdcervoucím krachu na palubovce Oklahomy, kde přišli o náskok 26 bodů. Na úterý proto dostal tým volno. Český basketbalista tak vyrazil na známá místa, potkal se s přáteli, které si za tři roky ve městě udělal.

A kázal si, že nesmí střet se svým extýmem příliš prožívat. Teprve podruhé v kariéře se mu stalo, aby šel proti bývalým spoluhráčům. První zkušenost byla varovná. Ve španělské lize před pěti lety naprosto vyhořel coby opora Barcelony, když čelil Seville, kde začínal. „Tenkrát jsem byl hodně mladý a udělal jsem chybu, že jsem o zápase až moc přemýšlel a nechal se rozhodit známými tvářemi,“ vzpomínal před utkáním pro server The Athletic.

Ve Washingtonu se dočkal osmadvacetiletý basketbalista vřelého přijetí. Při představovačce sklidil potlesk nepříliš zaplněných ochozů, během první čtvrtiny Wizards na kostce Capital One Areny promítli děkovného video jako upomínku na tři roky, které tam strávil.

Musel jsem stále něco dokazovat

Sám hovořil o bývalém týmu s respektem. Označil ho za velmi houževnatého soupeře a ocenil změny v útoku, které Wizards udělali.

Na první pohled se nezdá, že by si Satoranský odchodem do Chicaga příliš polepšil. Statistiky má téměř identické co poslední sezonu, Bulls (11 výher) figurují v suterénu Východní konference stejně jako Wizards (8 výher).

Je tu však jeden klíčový rozdíl, na který český hráč nezapomene upozornit. Už v létě prohlásil, že ve Washingtonu měl stále pocit, že je pro něj těžší získat důvěru než pro ostatní. V Chicagu, kde podepsal v létě tříletý kontrakt s ročním platem 10 milionů dolarů, se naopak těší respektu.

„Ukázal jsem, že můžu v téhle lize hrát a v Chicagu to tak berou. Nechci říkat, že to byla něčí chyba, ale ve Washingtonu jsem stále musel něco dokazovat. Vlastně mě překvapilo, jak silnou pozici teď u Bulls mám a jsem z toho vážně nadšený. Jsem hodně soutěživý, tudíž nemůžu být spokojený s naším startem do sezony, ale z pohledu toho, jak mě v novém klubu berou, jsem vážně šťastný,“ vyznal se ze svých pocitů.

V dresu Wizards vlastně nikdy nezískal důvěru hlavního kouče Scotta Brookse, jenž ho porůznu vláčel sestavou a zdráhal se mu dávat šanci na pro něj nejpřirozenější pozici rozehrávače. Zato ve svém současném trenérovi Jimu Boylenovi, jakkoliv je kouč v zámoří kritizován za svou strategii a vedení zápasů, má velkého fanouška.

„Jsme rádi, že ho máme. Přináší skvělou pracovní morálku, houževnatost a soutěživost do všeho, co dělá. Výborně komunikuje se spoluhráči, neustále je povzbuzuje, při zápasech hraje hlavně pro ně a ne na sebe. Je ochotný pro výhru udělat úplně všechno, nikdy se na nic nevymlouvá,“ oceňuje Boylen.

Washington mě zocelil

I v organizaci Wizards jsou lidé, kterým se po Satoranském stýská. Jedním z nich je Tommy Sheppard, bývalý asistent generálního manažera, jenž povýšil do funkce GM. S českým basketbalistou ho pojí přátelství, jeho letní odchod nesl těžce.

Washington však měl za velký luxus platit Satoranskému 10 milionů dolarů, když by v příští sezoně po očekávaném návratu Johna Walla sklouzl do pozice až druhého rozehrávače. Proto raději podepsal Ishe Smithe za 12 milionů na dva roky a za veteránské minimum někdejší hvězdu Isaiaha Thomase.

Tenhle pár ve středečním zápase dohromady zapsal 22 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí. Satoranský sám předvedl 17 bodů, 7 doskoků a 6 asistencí. Šlo o jeho třetí nejlepší střelecký výkon v sezoně a jeden ze skutečně podařených mačů.

„Byl to zvláštní zápas se spoustou emocí, ale když jsem trefil první střelu, uvolnil jsem se,“ poděkoval český basketbalista za výbornou přihrávku Zacha LaVina, díky níž v poslední minutě první čtvrtiny skóroval lehký koš z brejku.

Chyběla jen půl vteřina, aby Satoranského návrat do Washingtonu skončil porážkou. LaVine však byl téměř s klaksonem faulován a dvěma proměněnými šestkami poslal utkání do prodloužení. V něm Satoranský trefil dvě trojky, dlouhán Wendell Carter Jr. pak vítězný koš, na který už Bradley Beal z posledních dvou akcí nedokázal odpovědět.

„Tahle výhra je pro mě osobně samozřejmě satisfakcí,“ rozvyprávěl se český borec, věrný své nátuře už ale nechtěl svůj návrat příliš řešit a poukazoval spíš na kolektivní obranný výkon Bulls. „Vyhráli jsme obranou a taková by měla být i naše identita po celý zbytek sezony,“ burcoval současné spoluhráče.

Těm bývalým i celé organizaci Wizards pak poděkoval za hezké i složité chvíle, které ve Washingtonu tři roky prožíval. „Protože mě zocelily. Hodně jsem se tady zlepšil a naučil se hrát basket v NBA. Mám tedy i nějaké hezké vzpomínky.“