Přiznání kouče Petry Kvitové: Neúspěch na US Open? Vůbec jsme netrénovali!

Přípravu na poslední grandslam sezony zhatila Kvitové prokletá levá ruka. Kvůli natažené šlaše v předloktí odehrála česká tenistka v srpnu jediný duel. Do New Yorku proto odletěla nerozehraná. A to se projevilo. Petra skončila už v druhém kole na raketě Němky Petkovicové, prohrála 4:6, 4:6.

Není divu, vždyť ani pořádně netrénovala.

„Mezi zápasy jsme tu hráli osm minut. Chybí jí zápasová vyhranost,“ přiznal kouč Jiří Vaněk po rychlém vyřazení. Na kurtech tráví málo času už od května, kdy se natržený sval ozval poprvé.

Schází jí praxe

„Bez aspoň základního tréninku je strašně těžké čelit soupeřkám, které mají svůj den. Hodinu čekáte na jeden dva brejkboly a musíte si je vzít. K tomu potřebujete mít natrénováno,“ kývl trenér.

»Česká lvice« se ale podle něj trápit nemusí. „Už toho dokázala dost a nemusí nikomu nic dokazovat,“ řekl s tím, že pokud bude jeho svěřenkyně zdravá, má pořád šanci zahrát si na Turnaji mistryň.

„Strašně jí věřím. Když se všechno sejde, tak ji málokdo porazí. Jsem spokojený, že bojuje o Masters. Za mě je to pořád dobrý,“ uzavřel Vaněk. Pochroumanou Kvitovou nyní čeká konzultace s lékaři, během níž se rozhodne, zda ukončí letošní sezonu.

Horší výkon předvedla Kvitová na US Open jen v roce 2011. Tehdy vypadla už v 1. kole.