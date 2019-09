Petr Nedvěd: Těžká nehoda na skútru. Šlo mu o život! Co ho zachránilo?

Copak jste vyváděl?

„Prostě smůla. V Praze poblíž Smíchovského tunelu jsem jel na vespě v levé lajně a pán v pravé si mě, bohužel, nevšiml. Sebral mě, skončil jsem na tramvajových kolejích. Nejel jsem ani moc rychle, jenže jsem předtím hrál tenis, takže jsem měl jen tričko a šortky...“

To je malér...

„To jo. I doktoři byli překvapeni, jak moc jsem sedřenej. Takže teď chodím každý druhý den do vojenské nemocnice na převazy, pomalinku se to lepší. Naštěstí jsem neměl žádné zlomeniny, fakt asi při mně stáli všichni svatí. Strupy po těle se pomalinku hojí, jen ten kotník mě trápí, to bude ještě minimálně 14 dní.“

Helmu jste měl?

„Naštěstí! Protože když jezdím po Miami, tam ji nepotřebuješ. Bez helmy by to dopadlo blbě, protože jsem si hlavou dal. To by dopadlo o dost hůř, to jo...“

Byla to vaše první havárka?

„Jen jednou jsem motorku položil, ujelo mi to na mokru, ale to nic nebylo.“

Narušila vám tato nepříjemnost letní plány?

„Hlavně sportovní plány a dovolenou. Těch prvních pár dní jsem nic dělat nemohl, takže přítelkyně je teďka naprosto vyčerpaná.“ (smích)

Mimochodem, poznali vás saniťáci?

„Nevím, já se neptal. Já byl rád, že jsem rád. (smích) Říkal jsem, že jsem v pohodě, ať mě kdyžtak hodí jen na převaz, ale oni mě hned naložili a musel jsem na celkové vyšetření, kdyby bylo nějaké vnitřní krvácení.“

Nakonec jste ale ještě dopadl dobře, co?

„Stoprocentně! Když to všechno sečtu a podtrhnu, tak toto je ve finále hodně přijatelný stav. Ještě se s tím budu muset nějakou chvíli trápit, než se vše zahojí, ale jsou daleko horší věci.“

To sotva, ani na pivo chodit nemůžete...

„No to já zas byl! Kluci mě vyzvedli, jen jsem sešel dolů a v hospodě akorát zvedáš půllitr.“ (smích)

Playboy Nedvěd s modelkou na prázdninách: luxusní romantika v outfitu za 40 tisíc!