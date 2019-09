Nagano ho udělalo nesmrtelným. Stačilo, ale málo a Procházka málem na olympiádu vůbec nejel. „V Torontu mě chtěli poslat na farmu. Ivan Hlinka mi říkal, že bych tak přišel o olympiádu. Řekl jsem jim, že odejdu, když mě pošlou dolů. Dali mi pak šanci, a do Nagana jsem jel,“ řekl olympijský vítěz, jak vzdoroval slavnému týmu NHL, aby si vybojoval účast na Hrách.

Přestože se mu pak houpala zlatá medaile na krku, v Torontu ho zařízli. „Když jsem se vrátil, dali mi to náležitě zbaštit. Do konce základní části zbývalo 36 zápasů a nehrál jsem pak ani jednou. Říkali mi, že se musím naučit hrát hokej. Byli zapšklý, že jsem chtěl hrát za národní tým, místo toho, abych šel na farmu,“ prozradil Procházka.

„Chtěl jsem na olympiádu, ale netušil jsem, že se mi tak zavřou dveře v NHL. Přišel jsem tak o peníze, ale nelituji toho,“ tvrdil Procházka, který nyní pracuje jako asistent dorostu v klubu PZ Kladno.

Že by kvůli spolupráci s konkurencí nemluvil s Jaromírem Jágrem? „S Jardou nejsem v kontaktu. Jsem na druhé straně barikády. Jsme soupeři, ale máme se rádi,“ smál se Procházka. Svého někdejšího spoluhráče pak vychválil. „Jednoznačně je to nejlepší hráč, se kterým jsem hrál. Byl někde jinde, než my všichni. Patři k nejlepším hráčům na světě.“

Na rozdíl od Jágra má Procházka nyní finanční problémy. „S lichváři stále bojuji. Je to běh na dlouhou trať. Dostal jsem se do té situace svou hloupostí. Nebylo to způsobeno hazardem, ale prodal jsem dům a potřeboval jsem si půjčit na nový. Je to pro mě nepříjemná situace. Táhne se to přes dva roky. Chci se očistit, abych nebyl ten zloduch,“ uvedl bývalý hokejista, který už nemá ani zlatou olympijskou medaili.

„Medaili jsem neprodal. Věnoval jsem ji kamarádovi. Domluvil jsem se s ním, že kdyby ji prodával, tak bych z toho měl určitou část peněz. On ji však taky daroval a o medaili jsem přišel…“

Exkluzivní rozhovory s těmi nejlepšími hosty! Přesně o tom je Česká ulička Michala Hrdličky, kterou můžete vidět na O2 TV Sport >>>