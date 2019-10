Karel Gott byl obrovský profesionál, prakticky až do svého úterního skonu usilovně pracoval. Pardon, ale v tom je vaše nátura podobná či totožná, být na výsluní, hrát na úrovni dokud to jde... Máte i vy takový pocit?

„Pokud bych se měl i já vyjádřit ke Karlu Gottovi, musím začít zeširoka. V souvislosti s ním všichni a pokaždé zmiňovali slova jako profesionalita, gentlemanství, pokora, pracovitost. To se všeobecně ví a uznává. Já k tomu dodávám, že není moc lidí na světě a o to méně u nás, kteří se snaží přijít na smysl života. Na důvod, proč jsme tady, co tu děláme. Jaké to má celé smysl. Můj názor je, že Karel Gott na rozdíl od většiny z nás naprosto přesně věděl, jaké je jeho poslání. A maximální možnou měrou ho pro nás naplnil.“

Byl tu v prvé řadě pro lidi?

„Ať si to každý přebere, jak uzná za vhodné. Ale cítil jsem u něj obrovské propojení mezi ním a lidmi. Naplnění toho, že jeho radost je naše radost a obráceně. Spousta lidí jeho úlohu nepochopila či nepochopí. Řešilo se například, proč byl tak dlouho svobodný, lidi nechápali jeho některé kroky v soukromí. No jo, jenže to nemůže pochopit nikdo, kdo svoje vlastní myšlení předpokládá nebo očekává u jiných. A žádné jiné. V tomto případě se mnozí divili, proč dělá Karel tohle a tohle, když normální je přece zachovat se jinak. Ale takhle přece nejde přemýšlet. Napadá mě podobný příklad ze sportu. Všichni na světě vždycky tvrdili, jak je Serena Williamsová odolná psychicky. Že ani nemusí trénovat tenis a stejně vyhrává. Je to jinak. To její psychika, daná odmalička, vytvořila její tělo jako účinný sportovní nástroj. Takže neplatí, když si lidi myslí, jak by byli skvělými sportovci, kdyby ke svému tělu přiřadili Sereninu vítěznou mentalitu. Takhle to nefunguje. Je to jen vaše myšlení, které vytváří vaše tělo odmala do dospělosti.“

A když se vrátíme přímo ke Karlu Gottovi?

„On stoprocentně věděl, jaké je jeho poslání, důvod, proč je tady. A podle mě to zjistil velice brzy. On byl vyvolený. Lidi se tomuhle slovu často smějí, ale Karel Gott přesně takový byl. Na druhou stranu, někdo poví, že se obětoval pro radost druhých, ale to já si úplně nemyslím.“

A ne?

„Podle mě chtěl dělat radost sám sobě s vědomím přesahu, že zároveň činí potěšení druhým. To je ta vzájemná propojenost. A důvod, proč nazvat Karla Gotta vyvoleným.“

A nemáte to podobně? Hrál byste vůbec ještě hokej, kdyby vás nenabíjel zájem fanoušků?

„Já se rozhodně nechci srovnávat s takovou veličinou, jako je Karel Gott. Spíš bych v této souvislosti zmínil docenta Pavla Koláře. To je člověk, pro nějž je radost léčit nemocné a který třeba neví, co je to pořádná dovolená. Mohl by si udělat krásnou dovolenou s rodinou, zasloužil by si ji jako málokdo, ale on je na světě proto, aby pomáhal druhým. Ví, že je lidem prospěšný a proto dělá to, co dělá. Jeho radostí i úkolem je léčit. A jeho největším potěšením je, pokud druhým pomůže. Vezměte si, kdyby si bral dovolené, kolik lidí by to poznamenalo. Je to zvláštní takhle říkat, ale je to naprostá pravda.“

Ví, že jsou důležitější věci než jeho pohodlí. Takhle to platí?

„Jasně. Ale hlavně to tak má dané. Hlavu má tak nastavenou a jinak tomu nikdy ani nebude. On o tom nepřemýšlí, pomoc druhým bere naprosto automaticky. Jako když nám ostatním bije srdce. Někdo se jde dobře najíst, protože mu to činí potěšení, Pavel Kolář jde léčit a Karel Gott šel zazpívat lidem. Proto takoví lidé mezi námi jsou. Což ne každému z nás dochází. Já to ale chápu, že to ne každý pochopí.“

Abych se k tomu vrátil, i pro vás platí: radost fanoušků, vaše radost?

„Jasně, že ano. To jsou věci, které vás nabíjí. Docela těžko se to popisuje.“

A těžko se z toho couvá...

„To ani nechcete. Každý je tu z nějakého důvodu, ale mnozí z nás samozřejmě tápou a nevědí, nepochopí svoji roli. Být na světě jen proto, abychom si užili, nevím... To je asi málo a hloupost. Člověk by měl věci posouvat kupředu. Aspoň se o to snažit.“

Třeba se pletu, ale Karel Gott asi chtěl zpívat velké hity a vy střílet tuny gólů, vyhrávat trofeje. Nezjistí však člověk ve finále, že ze všeho nejvíc je dělat druhé šťastnými a spokojenými?

„Samozřejmě, že je to přesně tak, jak říkáte. V mém případě už to není o gólech a výhrách, ale o tom, že díky mému přičinění se radují lidi. O to jde. Třeba taková blbost… Někomu se podepíšete, nebo si s vámi udělá fotku. Vás to nic nestojí a ten druhý má zážitek. Mě připadá, že půlka republiky má fotku s Karlem Gottem. Vezměte si, kolika lidem musel udělat radost. A on zároveň čerpal radost z jejich potěšení. To je ten klíč. Výměna energií, já tobě, ty mně. Výjimeční lidé, vyvolení, tohle v sobě mají. A znovu říkám, je to jejich poslání na tomto světě, důvod, proč tu jsou.“

Oblíbenou skladbu z Gottova repertoáru najdete?

„Jakoukoli. Protože v prvé řadě šlo o jeho fantastický hlas. Skladatelé to tady měli jasné. Jakmile dali do kupy dobrou písničku, dobře věděli, komu ji nabídnout, za kým prvním jít. Protože Karel Gott byl zárukou úspěchu. Kdo jiný by z té skladby vytřískal maximum. To máte stejné dnes, chcete-li propagovat nějaký produkt. Podíváte se, kdo má nejvíc sledujících na instagramu. A tak jdete třeba za Leošem Marešem a víte, že vám produkt dobře prodá. A dřív to s písničkami platilo pro Karla Gotta. Kdo složil hit, tak přece s ním nepůjde za zpěvákem, kterého nikdo nezná. To by byl sám proti sobě. A tak nejdřív zkusí Gotta. A proč? To už jsme zase zpátky u jeho maximální píle a profesionality. Nikdo jiný než sám sebe mezi vyvolené nedostal.“

