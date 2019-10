Jednička Chicaga Crawford: Nádherná Praha připomíná starý Montreal | iSport.cz

Už víte, kdo bude proti Philadelphii chytat?

„To ne, na to se zeptejte Jeremyho (kouč Colliton). Ale těším se na spolupráci s Robinem Lehnerem. Je to opravdu velký kluk, v brance zaplní spoustu místa. Pro nás oba je dobré, že budeme nutit jeden druhého, abychom chytali co nejlíp, což je důležité.“

Jste jedním z mála hráčů, kteří už v Evropě sezonu NHL začínali. Vy jste teprve startoval kariéru. Hokej se od té doby změnil, že?

„Je stále rychlejší, hokejky lepší, střely tvrdší a víc bolí. Taky stárneme.“

Jaké máte z Evropy dojmy?

„Praha je nádherná, jsem tady poprvé. Tehdy jsme letěli do Švýcarska, hráli v Curychu, a sezonu začínali v Helsinkách. Taky hezká města, ale Praha se mi líbí ještě víc. Je jako starý Montreal. Odtud pocházím, takže mi trochu připomíná domov. Je fajn projít se po městě, je opravdu krásné.“

Taky máte výhodu, že bydlíte přímo v centru, na Starém městě, že ano?

„Náš hotel je opravdu blízko. Byli jsme se podívat na Hradě, projeli se parníkem, nebo se jen tak potloukali po ulicích. Praha je nádherné město na odpočinek.“

Už jste zkusili české jídlo?

„Ne. Co je české jídlo?“

Třeba řízek, bramborový salát…

„Aha. Jo, tak to už jsem ochutnal.“

Dominik Kubalík předesílal, že vás někam vezme. Už se stalo?

„Ještě ne. Byli jsme v italské restauraci.“

To je proti české pivnici docela rozdíl…

„To je. Ale pořád máme čas, zbývá nám ještě pár dní. Musíme to zkusit. Jaká česká restaurace je v Praze nejlepší? Kam bychom mohl zajít?“

Těžko vybírat, ale zrovna před ulici máte restauraci U Rudolfina. Kousek od hotelu.

„O.K. Víte, pro nás je to těžké něco vyhledat, moc toho nevíme. Mají tam dobré jídlo a pivo? Tak se tam podíváme.“

Řekněte, jak na vás reagují lidé, když vás potkají na ulici?

„Potkali jsme třeba jednoho chlapíka, který nás uviděl a hned k nám běžel, udělal si s námi pár fotek. Byl to velký fanoušek hokeje. Ale jinak nás moc nepoznávají, když na sobě nemáme dresy. Je tu spousta turistů a ulice nejsou plné fanoušků. Moc lidí nás nepozná, jenom tenhle jeden.“

Tréninky máte odpoledne, žijete během pobytu v Evropě v místním časovém pásmu, nebo se snažíte řídit severoamerickým, aby návrat nebyl tak těžký?

„Odlétáme den po zápase, máme snad čtyři dny volna, takže to bude v pořádku. S časovým posunem taky moc problém nemám. V pátek po zápase se budu snažit jít do postele o něco později. mělo by to být dobré.“