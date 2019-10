WOW! Malí hokejisté se ocitli na scéně NHL. Dostali je i Kubalík s Kämpfem | iSport.cz

Zprvu šlo o středu jako každou jinou. Deváťáci z hokejové Hvězdy ráno zamířili do školy, po vyučování na trénink. U stadionu už ale stál připravený autobus, který naděje menšího pražského klubu odvezl do největšího hokejového chrámu v republice.

„Stalo se to hrozně rychle. Z ničeho nic nám řekli, že jedeme do O2 areny a že prostě tohle všechno. Byli jsme z toho hrozně překvapení,“ žasl Adam Richtr. „A šťastný,“ dodal jeho spoluhráč z obrany David Bartheldy.

Mimořádný zážitek v rámci Adidas NHL Experience pokračoval v útrobách bezmála dvacetitisícového stánku. V šatně našli mladíci připravené tréninkové dresy Blackhawks, kteří celou akci pomohli společně s Adidasem zorganizovat. „Nádherný,“ sklonil Bartheldy poklonu trikotům jednoho z největších klubů světa. „Asi nejlepší šatna, jakou jsme měli,“ dodal s úsměvem.

Trénink na ledě O2 areny začal krátce po 16. hodině, jen půl hodiny poté, co z něj slezl kompletní tým Chicaga, který se připravuje na páteční zápas proti Philadelphii. Po krátkém úvodu přišlo další velké překvapení. Když trenéři u plexiskla vysvětlovali následující cvičení, na led k poslouchajícím hráčům přiskočili čeští útočníci Chicaga – Dominik Kubalík a David Kämpf.

„Zase jsme byli hrozně překvapení,“ komentovali Bartheldy s Richtrem shodně situaci. Jediní čeští zástupci Blackhawks si s deváťáky střihli pár cvičení, před svým odchodem se s celým týmem ještě vyfotili a mladíkům s trenéry rozdali lístky na páteční zápas.

„Bylo to fajn. Nevěděli, že přijdeme, takže doufám, že jsme jim udělali radost,“ těšilo Kubalíka, který si v pátek i před zraky svých chvilkových spoluhráčů odbude premiéru v NHL. „Myslím, že se to klukům líbilo. Byli překvapení, nečekali to. Kdyby se tohle stalo mně v jejich věku, tak bych z toho byl určitě nadšenej,“ dodal Kämpf.

U některých mladíků byla patrná nervozita, další se chtěli na hvězdách NHL vytáhnout. „Nervozita? Jo, byla,“ přiznal Richtr. „Velká,“ doplnil Bartheldy. Neklid z překvapených žáků vycítil i Kämpf. „Bylo vidět, že jsou trošku nervózní. Nevěděli, jestli mají říct ‚ahoj‘ nebo ‚dobrý den‘. Určitě byli překvapení,“ usmál se 24letý odchovanec Chomutova.

O vyjukanosti mluvil i Kubalík. „Přišli jsme tam, když trenér kreslil cvičení. Klekli jsme si za nimi, teď na nás koukali: jako co se děje? Proč tam vůbec jsme? Nikdo nic neříkal, takže myslím, že vyjukaní byli,“ uvedl s úsměvem český reprezentant.

A komu budou deváťáci z Hvězdy v pátek fandit? „Teď nemůžeme říct, že Philadelphii,“ začal se smát Bartheldy. „Hlavně, aby to byl hezký hokej,“ zakončili oba 14letí hoši.

