Hvězda zápasu století Végh: promluvil o strachu z Vémoly i penězích

Už 9. listopadu se v O2 areně uskuteční zápas století československé MMA scény. V rámci Oktagonu 15 proti sobě nastoupí Karlos Vémola a Attila Végh. Co řekl slovenský bojovník o českém soupeři, kterým je Karlos Vémola?

Vémola je podle sázkových kanceláří jasným favoritem zápasu. Moderátor pořadu Česká ulička (premiéra dnes od 22:00 na O2 TV Sport) Michal Hrdlička se tak zeptal Végha, jestli nemá z protivníka strach.

„Mám z něj respekt. Respekt a strach, to není to samé. Člověk, který má strach, tak nejde pak do klece. Mám respekt, úctu a pokoru před každým soupeřem,“ řekl Végh. Pochlubil se i tím, že má nejvíce zápasů z československé scény. „Čtyřicet čtyři. Ročně jsem měl až třináct zápasů. Měsíčně někdy i pět zápasů,“ hrdě pověděl bijec.

V pořadu pak i prozradil, jak to má s finanční odměnou za zápas s Vémolou. „Nevím jak Karlos, ale mám v Oktagonu fixní honorář a to je všechno.“

