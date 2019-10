Vítejte ve Vémolandu! Karlos s Lelou ukázali své luxusní sídlo | iSport.cz

První překvapení čeká každého návštěvníka Vémolovy rezidence, ještě než vejde do domu. Když totiž otevřete hlavní vchod, ukáže se, že nikam nevede. Jedná se o falešný vstup.

Památka na původního majitele, který chtěl být připravený na nečekanou návštěvu v podobě policejního komanda. Přišel tedy s nápadem, jak nezvané hosty zdržet i lehce zmást. I proto si právě tento dům MMA válečník koupil, historka ho nadchla.

Do rozlehlého sídla se musí trochu oklikou. Ale stojí to za vidění. Už když stojíte ve vstupní hale, hned si všimnete modře osvíceného obřího akvária, které je středobodem přízemí s pěti žraloky a výstavní murénou. „Hrozně rád sleduju krmení predátorů. To je největší relax,“ přiznává Vémola.

