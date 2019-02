Kincl o přestupu Vémoly: Chtěl se mi vyhnout! A měl vliv boj s dopingem? | iSport.cz

Má veliké rezervy, nemůže se srovnávat se světovou ani evropskou špičkou. Těmito slovy hodnotí Patrik Kincl svého rivala Karlose Vémolu v pořadu Fight! Podle něj může být odchod nejslavnějšího českého zápasníka pro organizaci XFN vlastně přínosem.

„Nejsme na letišti, tak to můžu říct: Byla to bomba!“ reaguje Kincl pobaveně na dotaz, jak ragoval na informaci, že na odvetu s Terminátorem nedojde. „No, je to mazec, nečekal jsem to. Zajímavé.“

A v čem Vémolův rival vidí hlavní důvod náhlého přechodu do Oktagonu?

„Původně jsem za tím viděl peníze, nějaký jeho vlastní profit. Ale donesly se mi zvěsti, že XFN mu nabídlo skvělé podmínky, takže jediné co mě napadá, že se chce vyhnout odvetě,“ tvrdí Kincl. „Další věc! On sám to zmiňoval, že jakmile XFN zavede dopingové testy, tak zápasníci začnou odcházet. A je to tady!“

Bojovník, který je hlasitým odpůrcem dopingu tak odkazuje na to, že organizace XFN začátkem roku ohlásila, že bude testovat na přítomnost dopingových látek všechny zápasníky, kteří budou nastupovat v titulovém souboji.

Vémola měl podle Kincla v XFN podmínky jako žádný jiný zápasník. Ať už co se týká financí či proma. Proto se jeho odchodu podivuje. Nejvíc jej ale zaráží Vémolovo tvrzení, že o odvetu neměl zájem.

„To je prostě klasický Karlos. Jednou tak, o měsíc později jinak,“ říká Kincl. „On sám myslím prohlásil, že odvetu nijak nepromoval, ale přitom tu cestu opravdu vymyslel. Pro mě zápas s Pínem nebyl důležitý. Nemyslím si, že jsme se měli potkat uvnitř klece. Bylo to zbytečné.“

Kincl tak upozorňuje na to, že koncept cesty k odvetě vlastně vymyslel sám Vémola.

Devětadvacetiletý bojovník také přiznává, že jej zrušení odvety štve. „Myslím, že si každý dokáže představit, že se člověk o něco snaží, a pak ze dne na den přijde to rozhodnutí, a dotyčný před ním uteče. Nedá se ale říci, že by všechna ta práce přišla v niveč. Tu přípravu a tréninky mi nikdo nevezme, ale já jsem svou přípravu směřoval konkrétně na Karlose a teď se to vyhodilo z okna.“

Jedním z důvodů, které Terminátor zmínil, jako příčinu odchodu byla i špatné komunikace organizace XFN. V tom mu dává Kincl trochu za pravdu.

„Drobné chyby v komunikaci bych vytkl taky. Vím, že kluci od nás z týmu si na to stěžovali, ale nevím, do jaké míry si na to mohla stěžovat hlavní hvězda. Myslím, ale že tomu tak asi bude. To by si nejspíš jen tak nevymýšlel. Určitě se jedná o něco, v čem se XFN může zlepšit. Ale odchod Karlose Vémoly rozhodně nevnímám jako konec organizace. Ba naopak, jí to může pomoci.“