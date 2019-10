Prsatý skandál. Nestydy na tribuně vyhrnuly trička! Na koho vybalily svoje trojky?

Finále nejlepší a nejsledovanější ligy mezi Washingtonem a Houstonem poznamenal hanbatý skandál.

Hostující nadhazovač Gerrit Cole se v pátém utkání sledované série mezi domácím Washingtonem a Houstonem právě chystal k nadhozu, když ho na tribuně začaly rozptylovat dvě vyvinuté rošťandy Julia a Lauren.

Když se dvě sexy instagramové hvězdičky na Colea zpoza sítě prsily, on jen cudně klopil zrak. Obličej si zakryl kšiltovkou. A takhle to bylo několikrát dokola. Houston i přes nestydaté provokatérky vyhrál 7:1 a je výhru od celkového trimfu.

