David Pastrňák: instinkt zabijáka! Parádu si sám „uznal“, parťáci nestačí zírat | iSport.cz

Minulý týden se v souvislosti s Davidem Pastrňákem mluvilo o tom, že po úvodních dvou zápasech sezony, ve kterých nebodoval, už gól nebo nahrávku bral pokaždé. Dny utíkají a ono to stále platí... Rivala z Toronta pokořil gólem a nahrávkou (4:2), bodoval posedmé v řadě a jeho gól i nahrávka byly výstavní. „Jejich formace pořád patří mezi nejlepší v lize," chválil lídr hostí Auston Matthews trio Pastrňák-Patrice Bergeron-Brad Marchand.

Bitvy proti Torontu jsou pro Pastrňáka vždycky něčím víc. Na dálku svádí bodové souboje s hvězdným Matthewsem, utkává se s kamarádem Willamem Nylanderem a hlavně se pokaždé neskutečně baví. Těžko říct proč, proti klasickému kanadskému klubu mu to prostě jde.

Tentokrát bylo dobré sledovat už předzápasový ruch, novináři totiž Pastrňákovi připomněli, že v srpnu tipoval v anketě právě svého úterního soupeře Matthewse za vítěze Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy za ročník 2019/20.

„Nevidím na tom nic špatného, tenhle kredit si zaslouží. Má neskutečnou střelu a je vážně šikovný,“ opakoval před zápasem a možná si tak na chvíli získal přízeň některých příznivců Leafs. Ale bylo to vážně jen na chvilku...

Ve druhém zápase těchto dvou týmů během posledních čtyř dnů se česká hvězda poprvé zapsala mezi střelce už v 11. minutě. Jenže tenhle gól nebyl kvůli ofsajdu uznán. O sedm minut později už proběhlo všechno dle regulí.

VIDEO: Povedený Pastrňákův zásah

Na trestné lavici seděl Andreas Johansson, když Pastrňák zády najel z boku před branku hostí a s hokejkou mezi nohama a pořádnou porcí štěstí překonal asi trochu zaskočeného brankáře Michaela Hutchinsona.

„Byl to nejspíš jen instinkt. Uvažoval jsem o bekhendové přihrávce a najednou mi puk proklouzl mezi nohama. Už jsem takhle zkoušel skórovat v tréninku několikrát, ale nikdy mi to nevyšlo, až teď,“ řekl pro NHL.com forvard, který touto trefou dosáhl na 300. bod v NHL, a to v pouhém 329. zápase kariéry.

Branku si navíc sám potvrdil, rukou totiž okamžitě ukázal na puk, jako kdyby rozhodčím chtěl vzkázat: "tenhle gól už mi nevezmete!"

Ale to nebylo všechno, Pastrňák si pak ještě samotného Matthewse celkem slušně povodil. Za brankou Leafs na sebe amerického útočníka natáhl, pak předvedl bleskovou otočku a puk švihem poslal mezi nohama svého soupeře na najíždějícího Brada Marchanda. Ten nádherně propálil Hutchinsonovu lapačku a domácí vedli 2:1.

„Koukli jsme na sebe a já jsem hned věděl, že to zkusí. Tohle dělá často, nahrál mi neuvěřitelně a já už se jen snažil co nejrychleji vystřelit,“ řekl Marchand, který sice v produktivitě na svého kamaráda tři body ztrácí, ale jinak bodoval už v osmém utkání za sebou.

VIDEO: Parádní nahrávka na branku Marchanda

„Neskutečné,“ kroutil jen hlavou Par Lindholm, ještě před rokem hráč Toronta, který svou první brankou v barvách Bruins a druhou v NHL v 58. minutě uzavřel skóre zápasu.

No a protože Connor McDavid z Edmontonu vyšel proti Minnesotě naprázdno (už potřetí v řadě a počtvrté za pět zápasů) vyrovnal se sedmnáctibodový Pastrňák (10+7) vedle něj v produktivitě na druhém místě. Oba ztrácí tři body na obránce Johna Carlsona z Washingtonu.

„Čím teď vyniká Pastrňák? Je silný na puku, je na tom skvěle fyzicky, hraje hodně minut proti nejlepším útokům soupeře, výborně tvoří hru, skvěle bruslí...“ vyjmenovával trenér Bruce Cassidy silné stránky své opory, která se díky jedné trefě odpoutala od Jamese Neala z Edmontonu a vévodí soutěži v počtu branek.

Boston tak první výhrou za plný počet bodů v posledních třech zápasech potvrdil velmi dobrý start do sezony (6-1-2) a potěšil dlouholetou brankářskou jedničku Tuukku Raska, který chytal pětisté utkání kariéry.

Toronto naopak prohrálo podruhé v řadě a mělo by se v určitých fázích zlepšit. „Musím být lepší, my všichni musíme,“ mračil se Matthews, který v zápase nebodoval.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Toronto