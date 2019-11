K poslednímu staredownu (pohled z očí do čí) došlo včera při vážení bojovníků organizace OKTAGON. První Čech v UFC Vémola byl nažhavený jako vždy. Tentokrát se k němu však přidal i jinak klidný Attila, jenž dal pěst na Karlosovu tvář.

Vzájemně se sice respektují, přesto bylo vidět, jak to v nich vře. Ten adrenalin, ta touha a hlad po vítězství! A v sobotu odšpuntují v pražské O2 Areně (hlavní program začíná ve 20:00, vysílá O2 TV Sport), v bitvě, jaká tu ještě nikdy nebyla.

„Já tě zničím!“ čišelo z obou. „Všichni víte, co můžete čekat. V OKTAGONU je jenom jeden král. Tohle je můj domov,“ vyhlásil český »Terminátor«. „Už nemám nic, co bych řekl. V sobotu se všechno ukáže!“ kontroval bývalý slovenský šampion organizace Bellator. Tahle řežba bude stát za to!