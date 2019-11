Oktagon 15 | Vémola a Végh tváří v tvář: agresivita jen stříkala, pěst u pusy! | iSport.cz

V sobotu se rozhodne o pomyslném králi československého MMA, Zápas století večer rozehřmí pražskou O2 arenu. Ještě předtím však proběhlo veřejné vážení v napěchovaném klubu Epic, kde bylo jasně znát, že osudový duel Attila Végh vs. Karlos Vémola bude plný emocí. Oba bojovníci spolu sice vůbec nepromluvili, ale nevraživost, s jakou si pohlíželi tváří v tvář do očí, byla znát na dálku. Tento souboj bude vyhrocený jako nejspíš žádný předtím. Celý galavečer Oktagon 15 můžete sledovat v přímém přenosu na O2 TV Sport.

A je to tu! Střet velikánů, slovenského bijce Attily Végha s českým Terminátorem Karlosem Vémolou. Tento duel strhl rekordní pozornost, do pražské O2 areny přivede v sobotu bezmála dvacet tisíc diváků, další statisíce budou souboj sledovat a výsledek této bitvy bude chtít znát skoro každý v Česku i Slovensku. Samotnému turnaji předcházelo veřejné vážení v klubu Epic, které organizace Oktagon MMA tradičně pojala jako velikou show.

„Dámy a pánové, my jsme cirkus Oktagon. Ahoj! Je vás tady ku*** dvanáctset, nes**me se s tím, protože tohle je brutální zážitek i pro nás. Dneska jsem měl po dlouhé době opravdu husí kůži, když jsem vás viděl v té frontě,“ zahájil hlavní část akce Ondřej Novotný, promotér a moderátor. Účast na vážení byla opravdu mimořádná, a než se klub zaplnil, fronta lidí se vlekla několika ulicemi.

Před samotným nástupem bojovníků na váhu promluvil k divákům slovenský promotér Oktagonu Pavol Neruda, který neskrýval nadšení z toho, jak veliký zájem Zápas století vzbudil.

Jedním z dalších, kteří vystoupili na pódium, byl také Jimi Manuwa, bývalý zápasník UFC, jenž je VIP hostem turnaje. Ten deníku Sport následně odpověděl na otázku, s kým z aktérů hlavního souboje by chtěl sám případně bojovat.

„Oba jsou úplně jiní zápasníci, mají jiný styl. Karlos má perfektní wrestling a Attila je zase velmi komplexní. Nevím, s kým z nich bych zápasil radši. Asi bych se popasoval s oběma,“ pousmál se britský válečník.

Také odpověděl na dotaz, zda má podle něj český Terminátor šanci probojovat se zpátky do nejprestižnější ligy světa. „Karlos je velmi dobrý zápasník a v kleci vždy předvede kvalitní výkon. Myslím, že je možné, aby se vrátil do UFC, když přidá ještě pár výher,“ zamyslel se Manuwa.

Pak dostali možnost ptát se i diváci. Jeden odvážný mladík toho hned využil. „Mohli bychom si někdy zaspárovat?“ Slavný bojovník obratem reagoval, zda už někdy MMA zkoušel. „Jojo, mám asi tak o třicet kilo míň, ale to nevadí.“ Manuwa se jen pousmál a dodal: „Jsem si jistý, že můžeme něco vymyslet, jestli máš rukavice, pojď rovnou dozadu.“

Následně moderátorku Betty Šulcovou napadlo vybídnout troufalého fanouška ke staredownu, tedy pohlédnutí tváří v tvář zápasnické hvězdě. Stalo se. Poté se moderátorka zeptala mladíka, co vyčetl v očích bijce. „Se bojí úplně, vidím to na něm.“ A publikum se hlasitě rozesmálo.

Vémola: V Oktagonu je jenom jeden král!

Následně začala hlavní část veřejného vážení, kterou diváky provedl Novotný, a na pódiu se postupně představili všichni aktéři dnešního turnaje. Silné podpoře fanoušků se těšili například Gábor Boráros nebo Miloš Petrášek.

Největší odezvu ale sklidili gladiátoři hlavní bitvy Végh a Vémola. Když proti sobě nastoupili, bylo znát, jak moc vyostřená nálada mezi nimi panuje, do očí si hleděli s mimořádně agresivní energií.

„Všichni víte, co můžete od zítřejšího zápasu čekat. Nebudu to opakovat znovu. Jsem už tak nějak zvyklý, že mě dávají do toho modrého rohu, ale vždycky si vybojuju to, že budu v tom červeným, protože v Oktagonu je jenom jeden král. It’s my home! (Tohle je můj domov),“ řekl před koncem akce rázně Vémola, jenž je v roli vyzyvatele.

„Nemám už co k tomu říct. Zítra se všechno ukáže,“ reagoval stručně Végh. Když veřejné vážení, pojaté samo o sobě jako show, skončilo, slovenský velikán odešel do zákulisí. Vémola ale seskočil z pódia a fotil se s fanoušky.

„Před zápasem se cítím připravený. Pro tohle jsem se narodil připravený. Attila mi chce vše sebrat a já ho musím porazit. Nic se nemění. Nic jinýho než výhra pro mě neexistuje, jiná možnost není,“ dodal rázně Terminátor v obklopení podporovatelů, kteří jej žádali o společné foto.

