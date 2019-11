Jágr a bojové sporty: Co ho dostalo ve Vegas a jak nevynechal Tysona | iSport.cz

Karlos Vémola o něm básní. Prý je pro něj motivací, inspirací. „To mě těší. Zvlášť když to řekne někdo, kdo je TOP ve svém oboru,“ říká Jaromír Jágr (47), hokejová legenda. Nestárnoucí osmašedesátka na zápasy MMA chodí pravidelně, neměla by chybět ani na souboji Vémola vs. Végh. Co slavného útočníka na bojových sportech fascinuje? Troufnul by si postavit do klece? Proč má rád kickbox a co obdivoval na Miku Tysonovi? O tom se speciálně rozpovídal pro iSport Premium.