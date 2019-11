Český reprezentant do 21 let Pavel Bucha (v červeném) se snaží pláchnout Jacopo Raschimu ze San Marina • ČTK

Ladislav Krejčí (11) oslavuje svůj gól za reprezentační výběr do 21 let proti San Marinu se spoluhráčem Adamem Hložkem • ČTK

V českém nároďáku panuje velmi příjemný systém udělování odměn, minimálně z pohledu hráčů. „Za nominaci na zápas mají 20 tisíc korun, za remízu 50 a vítězství 150 tisíc.

Nemusí ani nastoupit, tuhle částku bere každý, kdo je na soupisce,“ řekl pro Aha! zdroj blízký reprezentaci. Při pohledu do statistik nepřekvapí, že největší balík shrábnou opory: Souček, Jankto, Masopust a Čelůstka odehráli všech osm zápasů za 910 tisíc korun. Stejnou fakturu vystavil i Král, ten však v jednom utkání seděl. 890 tisíc viděl brankář Vaclík nebo bek Coufal, už více absentující Darida má 570 tisíc, střelec Schick 720 a takoví Škoda s Dočkalem za jediný prohraný zápas jen 20 tisíc.

Na své si přijdou i ti, kteří český dres v ostrém mači vůbec neoblékli! Záložník Kalvach a náhradní brankář Koubek berou přes půl milionu bez jediné odehrané minuty. A to není vůbec špatné startovné...

Celkem si reprezentanti rozdělili 20,4 milionu korun. V porovnání s tím, co je čeká na Euru, je to pořád pakatel. Stvrzením postupu si Češi na odměnách zajistili 237 milionů a bývá zvykem, že na hráče a realizační tým zbude asi 30 procent, tedy okolo 70 milionů korun. Řekněte, kdo z vás by to nebral?

STŘÍDAJÍCÍ S NEJVĚTŠÍM VÝDĚLKEM

jméno post v nominaci střídal minuty vyděláno Ladislav Krejčí záložník 7 2 26 790 tisíc Jan Kopic záložník 5 4 95 700 tisíc Martin Doležal útočník 6 3 37 620 tisíc Josef Hušbauer záložník 5 2 39 550 tisíc

NEHRAJÍCÍ S NEJVĚTŠÍM VÝDĚLKEM