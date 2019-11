Nadšený Jedlička po skalpu Chorvatů: Zvládli jsme to od kuchaře až po kouče | iSport.cz

Český reprezentant do 21 let Pavel Bucha (v červeném) se snaží pláchnout Jacopo Raschimu ze San Marina • ČTK

Adam Hložek oslavuje svou trefu proti San Marinu, kterou poslal českou jednadvacítku do vedení 1:0 • ČTK

Ladislav Krejčí (11) oslavuje svůj gól za reprezentační výběr do 21 let proti San Marinu se spoluhráčem Adamem Hložkem • ČTK

Česká reprezentace do 21 let po výhře v Chorvatsku • Twitter/ceskarepre_cz

PŘÍMO Z CHORVATSKA | Chytal výtečně, ale jako hrdina se necítil. „Zvládli jsme to jako celý tým, od kuchaře až po hlavního trenéra a manažera,“ usmíval se brankář české jednadvacítky Martin Jedlička po důležité a velmi cenné kvalifikační výhře 2:1 v Chorvatsku. „Lvíčata“ se díky ní vyhoupla na první místo v tabulce a výrazně zvýšila své naděje na EURO.

Šílený zápas se šťastným koncem, že?

„Ukázali jsme, že máme české srdíčko. Nevyvíjelo se to pro nás dobře, proti nám stál těžký soupeř, ale urvali jsme důležité tři body. Jsme za ně nesmírně rádi.“

Cítíte se jako hrdina?

„Ne. Cítím to tak, že jsme to zvládli jako celý tým, od kuchaře až po hlavního trenéra a manažera.“

Ale zachytal jste si, ne?

„Jo, určitě. Ale jsem tam od toho, abych klukům pomohl. Jsem rád, že se mi to povedlo takovýmhle stylem.“

Po závěrečním hvizdu se za vámi všichni hnali, vypadalo to skoro jako po vítězném zápase v hokeji.

„Ukázali jsme, jakou máme partu, každý táhne za druhého. Kluci se ke mně seběhli. Já je mám rád a oni snad mě taky. Když prohráváme, jsme naštvaní. Umíme jeden za druhého táhnout. Ukázalo se, že jestli přijde ten, nebo ten, hraje vždy naším srdíčkem.“

Už vám chodí gratulace?

„Určitě, rodina mi gratulovala, přítelkyně taky, tu bych chtěl takhle pozdravit. Ale ještě na šampionátu nejsme a musíme udělat ještě aspoň devět bodů, abychom na EURO postoupili.“

Bylo důležité, že jste po inkasované brance docela rychle vyrovnali?

„Do utkání jsme vstoupili trochu zakřiknutě, Chorvati na nás vyběhli a ukázali svou sílu vepředu. Prvních patnáct minut jsme se skoro nedotkli míče. Ale po gólu na 1:1 se to zlomilo a ukázali jsme, že umíme hrát i s evropskými velmocemi.“

Už ve druhé minutě jste výborně vychytal Musu. Dostal jste se tím do pohody?

„Jo, takový zákrok pomůže každému gólmanovi. Jsem rád, že mě to trefilo a pomohl jsem. Jsme rádi za tři body. A trošku jdeme slavit.“

Máte jedenáct bodů, dostali jste se na průběžné první místo. Jste spokojení?

„Před tímhle srazem nám moc lidí nevěřilo, ale my jsme byli pozitivní. Věděli jsme, že jsme si to předtím zkazili sami. Jsme zpátky ve hře a myslím, že jsme na tom lépe, než by kdo čekal. Vyhráli jsme v Chorvatsku, trošku jsme je od sebe odstřihli, přitom oni byli horkými kandidáty na postup. Teď se musíme připravit na březen. Musíme tyhle tři body potvrdit.“