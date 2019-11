Kat Chorvatů Bucha: To jsem musel dát. Ukázali jsme, že nejsme odepsaní | iSport.cz

Český reprezentant do 21 let Pavel Bucha (v červeném) se snaží pláchnout Jacopo Raschimu ze San Marina • ČTK

Ladislav Krejčí (11) oslavuje svůj gól za reprezentační výběr do 21 let proti San Marinu se spoluhráčem Adamem Hložkem • ČTK

Česká reprezentace do 21 let po výhře v Chorvatsku • Twitter/ceskarepre_cz

Odebírejte iSport PODCAST:

SPOTIFY * PLAYER FM * RSS * iTunes

Jak moc důležité vítězství v Chorvatsku je?

„Je hrozně moc důležité a cenné, zvlášť po minulém srazu, který se nám moc nepovedl. Po dvou domácích remízách na nás byl tlak, ale zvládli jsme to se vším všudy. Klobouk dolů před celým týmem.“

Jak došlo k vaší brance?

„Dávali jsme dlouhý balon za obranu, věděli jsme, že chorvatští stopeři s tím mají problémy. Hložan (Adam Hložek) se popral s obránci, vybojoval pro mě míč. Já ho jen doplnil, balon se ke mně odrazil a na mně už jen bylo, abych trefil bránu, protože to bylo z velké blízkosti.“

Takže snadná práce pro vás?

„No, na ten gól jsme se nadřeli hrozně. Ale když už se to ke mně odrazilo, muselo jsem to dát. Kdyby ne, navíc v takovém zápase, tak by to bylo špatné.“

Bylo klíčové, že jste ještě do konce prvního poločasu vyrovnali?

„Jo. V prvním poločase jsme měli problémy, hlavně na stranách, oni byli velmi rychlí v protiútocích. Vyrovnávací gól nás nakopl, ve druhé půli jsme věřili, že je tu můžeme porazit.“

Po zápase jste se mohutně radovali.

„Pohltila nás velká euforie. Po předchozím srazu jsme na sobě cítili velký tlak. Chtěli jsme všem ukázat, že ještě nejsme odepsaní. Věřili jsme, že tu uspějeme a vrátíme se zpátky do hry.“

A teď jste ve skupině první s jedenácti body. Jste spokojení s dosavadním bodovým ziskem?

„Díky tomuhle srazu tu první část kvalifikace můžeme hodnotit pozitivně. Bude důležité, abychom na to navázali v březnu. Myslím, že tohle vítězství nás hodně povzbudí.“

Odřízli jste Chorvaty z bojů o EURO?

„Nemyslím si. Řekl bych, že ještě budou kousat, ukázali, že jsou hodně kvalitní. Ještě s nimi budeme hrát, zápasů bude ještě dost, může se stát cokoliv.“

Tabulka 4. skupiny: