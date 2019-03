Česko - Brazílie: Proměna na Brazilce: slávisté do hry, reakce na debakl i pryč s nervy | iSport.cz

Jisté je, že česká základní jedenáctka, která večer vyběhne před vyprodaný Eden, se oproti startu evropské kvalifikace znatelně protočí. „Pokud se nic nestane, do úterního zápasu by měly být čtyři změny. V přípravě můžeme vystřídat šest hráčů včetně brankáře, pravděpodobně to využijeme,“ naznačil trenér Šilhavý.

Podle některých informací iSport.cz hodlá Šilhavý vsadit na slávistickou kliku. Do základu by se měli vejít celkem čtyři hráči z kádru aktuálního lídra FORTUNA:LIGY. Stálice Tomáš Souček by o místo přijít neměl, a nejspíš bude hrát se stejnými parťáky jako při potupě ve Wembley, tedy s Davidem Pavelkou a Vladimírem Daridou.

Šilhavý chystá změny spíš jinde. Na pravém kraji obrany by mohl Pavla Kadeřábka vystřídat podobně disponovaný Vladimír Coufal, jedna z důležitých postav slávistické sestavy. K výměně dojde nejspíš i ve stoperské dvojici, k Ondřeji Čelůstkovi si asi stoupne Marek Suchý místo Tomáše Kalase, který v Londýně zažil tragický večer nejen kvůli vlastnímu gólu, kterým uzavíral nakládačku od Angličanů 0:5.

Třetí a čtvrté jméno může opět vzejít ze slávistické skupinky, na křídla totiž Šilhavý zamýšlí postavit Jaromíra Zmrhala, a doprava Lukáše Masopusta s tím, že Theodor Gebre Selassie, který na tomto postu nastoupil ve Wembley, přeskočí na levého beka. Vypadává tedy kromě Tomáše Kalase a Pavla Kadeřábka ještě Jakub Jankto a Filip Novák.

Pravděpodobná sestava Česka proti Brazílii Pavlenka Coufal, Čelůstka, Suchý, Gebre Selassie Pavelka, Souček Masopust, Darida, Zmrhal Schick

Důležitý bude i styl hry, kterou se Češi v Edenu odprezentují. V Anglii plány na aktivní blok a rychlé kontry neklaply a byl z toho těžký debakl, nicméně podobné herní schéma se plánuje i proti silné Brazílii.

„Donutit takové hráče, jako jsou Brazilci, vysokým presinkem k nějakým chybám je složité. V Anglii jsme nebyli první poločas tak aktivní, ale soupeř jednou vystřelil na bránu a po nádherné akci dal na 1:0, pak přišla nešťastná penalta. Druhý poločas jsme hráli aktivně, ale Anglie nám dala tři góly a měla další tři šance. Vypadalo to sympaticky, ale jak dáme takovému soupeři prostor, je to mnohem těžší. Tím ale nechci říct, že budeme jen bránit,“ poodhalil Šilhavý herní plán.

A co chtějí vylepšit čeští reprezentanti? „Herní styl se tolik měnit nebude. Brazilci budou chtít být ještě víc na balonu, rádi si ho víckrát obehrajou. Nejsou tak přímočaří jako Anglie. Asi nemůžeme hrát extra otevřeně, to by byla sebevražda. Každopádně pár věcí musíme upravit, to je všem jasné. Tou nejzásadnější je asi po zisku balonu se na něm udržet. Bez toho budeme těžko úspěšní,“ prohlásil Marek Suchý, pravděpodobný kapitán domácího výběru.

Trenér Šilhavý i jeho spolupracovníci chystají tým na podobnou kvalitu, co zažili v pátek ve Wembley. „Oba soupeři jsou hodně podobní v rozestavení i stylem hry, také co se týká kvality. Věci, které jsme připravovali na Anglii, pravděpodobně zůstanou i na Brazílii. Čeká nás zase těžký soupeř, hodně kvalitní. Věřím, že nám zápas v Anglii hodně ukázal. Chceme si vytvářet protiútoky, případně standardky. Věřím, že jsme toho schopni, i když Brazílie má velkou sílu,“ podotkl český kouč.

Šilhavého výběr shořel v Anglii mimo jiné proto, že jeho hráči hráli příliš zakřiknutě. Pasivně, jako kdyby se zalekli anglické síly. „Atmosféra by nás neměla v takových zápasech ovlivnit, ale když jsem se zpětně nad utkáním ohlížel, u těch nešťastných gólů hrála nervozita určitě roli. Tím náš tým samozřejmě neomlouvám. Ve fotbale nejde vzpomínat na minulé zápasy, ale hned se z toho oklepat a poučit. Zápas s Anglií byl pro nás velmi poučný a může nás posunout dál. Zítra nás čeká další takový, to jsou všechno velké zkušenosti,“ pověděl Šilhavý.

