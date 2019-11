Chorvatsko – Česko 1:2. Lvíčata zvládla obrat, pálili Krejčí a Bucha | iSport.cz

Česká fotbalová reprezentace do 21 let zvítězila v Chorvatsku 2:1 a vybojovala důležité vítězství v kvalifikaci o postup na EURO 2021. Lvíčata sice po půl hodině hry prohrávala po gólu Luky Ivanušece, ale ještě do poločasu vyrovnal Ladislav Krejčí a obrat dokonal v 72. minutě Pavel Bucha. V nastavení druhé půle byl vyloučen domácí Domagoj Bradarič. Češi i po pěti duelech drží neporazitelnost a s 11 body poskočili do čela tabulky skupiny 4 před Řecko, které má zápas k dobru.