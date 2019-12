Měl to být jeho poslední rok v Perském zálivu. Petr Málek (†58) chtěl dovést kuvajtské střelce k úspěchu v Tokiu, a pak se vrátit do Česka. Jenže v sobotu po náhlé zdravotní komplikaci zemřel přímo při tréninku.

Když ověnčen stříbrem z olympiády v Sydney a medailemi z MS sáhl v roce 2001 po práci u kyperské reprezentace, zažíval peklo. „Byl jsem sám v cizí zemi, kde jsem se pořádně nedomluvil. Přes noc jsem se učil anglicky, brzo ráno chodil na tréninky,“ vzpomínal Petr Málek.

Vydržel to a jako trenér si udělal jméno. Kypřani pod ním sbírali medaile, vedl je sedm let a v roce 2013 vyrazil na další štaci do Kuvajtu.

„Přestože odešel do zahraničí, tak udělal velkou stopu pro český skeet. Jako trenér byl vynikající,“ říká jeho parťák, kamarád, ale i trenér z Her v Sydney Jan Hůla a chvějícím se hlasem dodává: „Takový lidi by neměli umírat.“

S Málkem, se kterým se znali čtyřicet let, se potkal v květnu v Brně. „Říkal jsem mu: Petře, nastala doba. Hele, už nejsme žádní kluci. A on že to tak taky vidí a rád by vydržel do olympiády. Ještě tam chtěl chvilku být,“ vzpomíná Hůla na poslední setkání s přítelem.

Zatímco manželka Jitka žila u Brna s dcerou, s Málkem působil v Kuvajtu mladší ze dvou synů Jakub. Byl tak nejblíže tragédii, která v sobotu zasáhla nejen rodinu. „Pro mě to byl šok z čistého nebe. Prý byl se svěřenci v posilovně a zpotil se. Říkal, že má teplotu a že to bude ráno dobrý. Údajně pak přišel na střelnici a zkolaboval tam,“ popsal Blesku Jan Hůla.

Podle jiných zdrojů z okolí rodiny mělo dojít k neštěstí už v posilovně s tím, že příčinou nečekaného skonu měla být srdeční či mozková příhoda.