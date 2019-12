Olympiáda na Tahiti? Paříž chce přesunout surfing, nejvyšší šéf je proti | iSport.cz

Exotický ostrov s 200 tisíci obyvateli jako spolupořadatel největší sportovní akce světa? Proč ne! Organizátoři olympijských her v Paříži 2024 hledají, kde se bude za pět let bojovat o medaile v surfingu a prosazují ráj vysokých vln v Tichém oceánu. O druhé sady medailí v novince olympijského programu by se mohlo bojovat v prostředí surfařům zaslíbeném, ale má to háček, Mekka surfařů Teahupo’o je od Paříže zkrátka daleko.