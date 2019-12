Reakce Hantuchové na noc s Jágrem: Ostrá smeč! Mluví tohle za vše?

Kladenský boss Jaromír Jágr do prvního extraligového utkání Rytířů v Třinci nezasáhl. Brzdí ho zranění • Michal Beránek/Sport

Jaromír Jágr předvedl v Pardubicích další skvělý výkon, na vítězství to ale nestačilo • Barbora Reichová / Sport

Pondělí, noční Praha, teplota hraničící s mrazem… Hokejistovi Jaromíru Jágrovi (47) s půvabnou tenistkou Danielou Hantuchovou (36) ale na botelu Admirál zima nebyla! Jak informoval web expres.cz povídali si společně až do časného rána. A oči měli jen pro sebe. Co na to slavná Slovenka?