Ronaldo řádil s beznohým fanouškem. Djokoviče učil v Dubaji skákat

Než si v bílém obleku dokráčel v Dubaji pro cenu za nejlepšího fotbalistu roku, stihl toho hvězdný CR7 v Spojených arabských emirátech mnoho. Mimo jiné si zatrénoval s aktuální dvojkou světového tenisového žebříčku Novakem Djokovičem.

Srbský tenista se připravuje na Australian Open a právě v Dubaji se udržuje v kondici. Spolu s Ronaldem se při vzájemné konfrontaci dobře bavili a dokonce připomněli nevídaný počin Portugalce z posledního zápasu italské nejvyšší fotbalové soutěže, kdy předvedl obří výskok a následně hlavou ve výšce cca 256 centimetrů (břevno je ve výšce 244 cm) nasměroval míč do sítě Sampdorie Janov, čímž rozhodl o výhře Juventusu 2:1.

Ronaldo s Djokovičem si zasoutěžili v tom, kdo z nich skočí výš a nutno podotknout, že šlo o velmi vyrovnaný souboj. Nataženého lana nad jejími hlavami se ve výskoku dokázali dotknout oba.

Ještě více pozornosti, než trénink se srbskou tenisovou hvězdou však vzbudilo setkání CR7 s velkým sportovním fanouškem Alim Turganbekovem. Mladý Kazach se narodil bez nohou, ale ani to mu nebrání, aby navenek projevoval svou velkou lásku napříč sporty.

Na svém instagramovém profilu se pyšní fotografiemi s takovými osobnostmi sportu, jako jsou fotbalisté Xavi či Iker Casillas, ale také například s MMA hvězdou Chabibem Nurmagomedovem. Nyní přidal do své sbírky také zážitek spojený s Cristianem Ronaldem.

Na majitele pěti Zlatých míčů čekal v hale, a jakmile se hvězda objevila ve dveřích, okamžitě k jejím nohám nasměroval míč. CR7 neváhal a s handicapovaným Alim si zahrál fotbal. Tomu jako památka zůstalo nejen video, ale poté, co si vyměnili několikrát míč, jej Ronaldo obdaroval, podepsal mu míč a zapózoval na společnou fotografií.

