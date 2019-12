Vácha ukázal, jak boxuje. Vyzve na souboj Štáfka? Ten by mě zbil jak psa | iSport.cz

Vácha kromě fotbalových tréninků pravidelně absolvuje i ty boxerské. Co z tělocvičny může využít na hřišti? „Koordinace, timing, úhyby. Je dobré to skloubit, všestrannost je důležitá,“ vypočítává.

Jednou by se nebránil ani ostrému zápasu, ať už v ringu či kleci. „Někdy bych si to chtěl zkusit, ale stálo by to spoustu úsilí. Musel bych se tomu věnovat naplno, takže jedině až po konci kariéry. Ale proč ne?“ říká.

Jako fanoušek má blízko ke Connoru McGregorovi, sledoval ovšem i Zápas století mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, který ovládl slovenský bojovník. „Už na vážení jsem viděl, že Attila to chce víc. Fandil jsem mu,“ přiznává Vácha.

