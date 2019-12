Zběsilá přestřelka! Usman sestřelil Covingtona, král UFC byl sesazen | iSport.cz

Titulové souboje bývají často takticky svázané. Ne však ten mezi Kamaru Usmanem a Colbym Covingtonem. Znepřátelení soupeři vletěli do zápasu opravdu po hlavě, a přestože jsou oba zejména výborní wrestleři, předvedli nevídanou přestřelku v postoji, kdy vysílali jeden úder za druhým.

Za necelých pět kol jich nakonec přilétlo jedním či druhým směrem 823.

Velmi vyrovnaný střet rozhodl šampion veltrové váhy z Nigérie osmačtyřicet sekund před koncem, když amerického rivala posadil trefenou tvrdou kombinací na podlahu, kde jej zasypal salvou ran a donutil rozhodčího duel ukončit. Covington ale i tak zaslouží uznání, bojoval totiž se značným handicapem, jelikož mu Usman v průběhu souboje zlomil čelist.

„Tohle není jen mé vítězství, ale vítězství pro celý svět,“ reagoval vítěz v pozápasovém rozhovoru. Američan je totiž ve světě MMA dost neoblíbenou postavou, a tak jeho prohra udělala určitě radost mnoha lidem. V průběhu zápasu však publikum domácího reprezentanta podporovalo. „USA, USA, USA,“ skandovali fanoušci chvíli po začátku střetnutí.

„Jsem nejlepší na světě a budu to stále dokazovat,“ pokračoval Usman v interwiev. „Důvod, proč jsem nejlepší na světě, je ten, že moje psychika je lepší než kohokoliv v divizi,“ rozprášil nakonec jakékoliv debaty o tom, zda jej Covington nalomil svou psychologickou hrou, při níž šampiona zasypával urážkami několik měsíců v kuse. Oblíbenec amerického prezidenta Donalda Trumpa tak po čtyřech letech prohrál, Usman zvítězil pojedenácté v řadě.

THE WW KING. 🏆@Usman84kg with a victory that has never tasted so sweet! #UFC245 pic.twitter.com/6S7yYLFmug