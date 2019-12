Karlosi, dostůj svému slovu! Marpo chce boj s Vémolou. Végh ukázal cestu | iSport.cz

Dvě hvězdy v mini ringu. Stříbrný olympijský boxer Rudolf Kraj a rapper se zápasnickou minulostí Otakar Petřina, alias Marpo, otevírali nový obchod sportovní značky Under Armour. Při té příležitosti došlo k připomenutí starší výzvy na souboj. Před necelým rokem totiž vyzval populárního hudebníka Karlos Vémola, protože se mu nelíbilo, že o něm mluvil jako o nekomplexním bojovníkovi. „Ale on výzvu od opravdovýho zvířete nikdy nepřijme,“ prohlašoval tehdy Terminátor. Opak je pravdou, Marpo má o zápas stále zájem. „Dostane prachy, zmlátí mě, je to jednoduchý… Proč ne?“ vzkazuje Petřina.

Před chvílí jste mluvil o tom, že byste chtěl zápas s Karlosem Vémolou. Byla to nadsázka, nebo to myslíte vážně?

„Jenom jsem chtěl Karlosovi říct, že tu výzvu přijímám asi už po stopadesáté. A myslím, že by bylo fajn, kdyby se náš zápas uskutečnil. Prostě mu chci vzkázat: Respektuju tě jako zápasníka, hodně, ale jednou jsi něco řekl, tak dostůj svému slovu.„

Proč o zápas tak stojíte?

„Protože si myslím, že to k boxu přitáhne spoustu lidí. Bylo by fajn, kdyby to proběhlo. Pro něj to přeci nemůže být tak složitý, je to profesionální zápasník. Já jsem podle něj amatér, což jsem, i když pár profi zápasů taky mám, ale na úplně jiné úrovni než on. Dostane prachy, zmlátí mě, je to jednoduchý… Proč ne?“

Mluvilo se o souboji v boxu. V jiné disciplíně byste to nezkusil?

„Kvůli plotýnkám pro mě MMA nepřipadá v úvahu, thajský box bych rád, miluju ho, ale když tři dny kopu, tak v uvozovkách tahám nohu za sebou. Možná by to bylo na operaci, ale já si nechci nechat hrabat do páteře. Takže pro mě jedině box. A navíc, kdyby to bylo v MMA, tak by to bylo jasný. Chytil by mě a vyhodil do pátého patra O2 areny.“

Jaké si dáváte šance?

„Určitě bych si proti němu věřil, protože nechodím do věcí, o kterých nejsem přesvědčený, že bych na ně neměl. A navíc jsem tvrdil, že Karlos není dobrý v postoji a Attila Végh to podle mě potvrdil. I když Attila je diametrálně jinde než já. Ale box je zase úplně jiná disciplína.“

Co vlastně říkáte na Zápas století?

„Byla to naprostá bomba, ale od první rány bylo vidět, jak to dopadne. První rána od Attily a bylo jasno. A bylo i vidět, že Karlos nebyl v takovém svém typickém módu, který on má jinak vždy nastavený, že bude vraždit a bylo znát, že se bojí.“

Jak zpětně hodnotíte duel s Rytmusem?

„Ten se moc nepovedl, hrozně jsem si přál, abych předvedl, jak boxuju, a to se moc neukázalo. Ruplo mi v hlavě a bylo to jak moje pouliční rvačky ve dvaceti letech.“

Opravdu jste tak nespokojený?

„Hodně, protože jsem hodně natrénoval, zvlášť na to, že já byl předtím čistě thajboxer, který ruce skoro nepoužívá, tak jsem si říkal, že něco předvedu, ale to se nestalo. Sice jsem vyhrál, to je sice fajn, ale mrzí mě to hodně, protože jsem měl na to, ho ve druhém kole ukončit úplně bez problémů, kdybych se nezbláznil. Jeden z mých nejsilnějších úderů je spodek, a ten jsem neudělal jeden jedinej.“