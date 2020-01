V průběhu zápasu proti Finům se Jakub Voráček přesunul do útoku k Michaelu Frolíkovi a Dominiku Simonovi • Barbora Reichová (Sport)

„Byly to dva rozdílné zápasy – první a druhá půlka," řekl po utkání proti Finům český kapitán Jakub Voráček

Kapitán Jakub Voráček do reprezentačního expres vagonu nasedl v Břeclavi

Potyčka mezi Flyers a Blackhawks, do které se zapletl i Jakub Voráček

Kladenský rodák nezapřel, že v NHL válí za Flyers. Při interpretaci slavné písně Toma Pettyho »Volným pádem« mu totiž sem tam nějaký ten tón ulétl. Uši ale jeho přednes určitě netrhal. „Už chybí jen zapalovač,“ podporovala ho usměvavá moderátorka ve studiu.

No, na Grammy to sice zatím nebude, o to víc Voras zaujal procítěním legendární skladby z roku 1989. Jestli takhle pečlivě brouká ukolébavky svému půlročnímu Matýskovi, musí jeho mrňous s úsměvem na tváři prospat celou noc!

Voráček šel s kůží na trh proto, aby fanoušky Philadelphie navnadil na zápas proti Los Angeles Kings (hraje se 18. ledna), který se v aréně Wells Fargo Center ponese v duchu osmdesátých let.