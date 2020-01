VIDEOGRAFIKA: České body v NHL za 10 let. Jasný král, kam se vrátil Jágr? | iSport.cz

Kdo byl nejúspěšnějším českým hokejistou uplynulého desetiletí v NHL? Co názor, to rozdíl, to asi nebude žádné překvapení, ale čísla mluví jasně. Bodově už posledních několik let nemá konkurenci Jakub Voráček z Philadelphie, který hlavně v druhé polovině skutečně zářil. Jak si vedl například Jaromír Jágr a jak vysoko se dostal David Pastrňák, na to se podívejte v exkluzivní videografice iSport.cz.